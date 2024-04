Barba no estilo! 5 dicas essenciais para cuidar da barba em casa

Cada pessoa tem sua rotina de cuidados pessoais com corpo e cabelos. Porém, a busca pela barba bonita e sempre bem preenchida nem sempre vem acompanhada dos hábitos necessários, o que faz com que surjam dúvidas sobre como tratá-las corretamente e, assim, conseguir manter a pele saudável.

Por isso, a dermatologista Dra. Sarah Bechstein elenca algumas dicas para você cuidar corretamente da sua barba e mantê-la bonita por mais tempo. Confira!

Para a dermatologista, o primeiro passo para uma barba bem-cuidada é a higienização com xampus indicados para essa região e condicionadores leves. A médica reforça que manter a barba limpa ajuda a controlar a oleosidade e eliminar a impurezas acumuladas ao longo do dia.

“Uma barba mal-cuidada não se limita aos fios sem brilho, quebradiços e ressecados. A falta de higiene e/ou cuidados com a barba começa a causar coceira, irritação na pele e mau cheiro, além de pelos encravados”, explica a Dra. Sarah Bechstein.

Conforme a dermatologista, é extremamente importante secar muito bem a barba, pois um ambiente úmido se torna mais propício para a proliferação de fungos, causando caspa, problemas de pele e queda dos fios.

Com a barba limpa e completamente seca, a Dra. Sarah Bechstein recomenda o uso de óleos ou balms específicos (produtos sem enxágue), para aplicar por toda extensão dos fios. O resultado é uma barba hidratada, com brilho e maciez.

A maquiagem em peles com barba também requer alguns cuidados, já que esta tende a ser mais áspera e oleosa. Por isso, a médica explica que é muito importante que seja feita uma boa limpeza na pele antes de aplicar qualquer produto, caso contrário, podem surgir ou piorar eventuais problemas.

Também é indispensável o uso de protetor solar facial indicado para cada tipo de pele antes da aplicação da maquiagem. Além disso, retirar os produtos e higienizar corretamente a pele antes de dormir é fundamental.

Pentear a barba regularmente não somente controla o volume dos pelos na região, como também evita quebras, combate o frizz e ajuda a eliminar os pelos mais fracos. Para escolher o melhor pente, a dica é investir em modelos específicos para a sua barba, que sejam feitos de madeira.

Por Janayna Villani

