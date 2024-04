O Museu da Lava Jato, projeto que reúne um grupo de juristas, jornalistas e historiadores, organizou para a noite desta segunda-feira (01) uma Marrecada no tradicional Bar do Alemão, em Curitiba. O objetivo, segundo os organizadores, é celebrar a sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná que julga a possível cassação e perda dos direitos políticos do senador paranaense Sergio Moro (União).

O ex-juiz da Lava Jato é acusado de abuso de poder econômico durante a campanha em que se saiu vitorioso por uma cadeira do Paraná no Senado Federal nas eleições de 2022. O convite é por adesão e quem tiver interesse precisa reservar o prato diretamente com o restaurante. Os organizadores afirmam que a iniciativa é independente, não do Bar do Alemão.

O marreco desossado faz parte do cardápio do restaurante. O evento acontece a partir das 18h30. O telefone do bar do Alemão é 41 3223 2585.

