Durante 3º Encontro Vez & Voz, Setcesp premia empresas

Na tarde da última terça-feira (26/03), o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de São Paulo e Região (SETCESP), realizou a terceira edição do Encontro Vez & Voz, dessa vez, com o tema “Coragem para crescer”. O evento teve como principal objetivo destacar a importância da coragem feminina para crescer, pessoal e profissionalmente e criar um espaço de troca para inspirar mais mulheres no transporte rodoviário de cargas.

Na sua fala de abertura, Adriano Depentor, presidente do conselho superior e de administração do SETCESP, destacou a importância do movimento para a equidade de gênero dentro do transporte rodoviário de cargas. “O Movimento Vez&Voz é uma semente plantada em prol do desenvolvimento feminino no transporte rodoviário de cargas, e nós do SETCESP temos muito orgulho de ver que alguns dos frutos, mesmo que de forma tímida ainda, já estão sendo colhidos. Do nosso lado, continuaremos dando espaço e apoiando este movimento inspirador e transformador para todo o TRC”.

Em seguida, a presidente executiva da entidade e idealizadora do Vez & Voz, Ana Jarrouge, apresentou o Índice de Equidade de Gênero 2024, e reforçou a importância de medidas continuarem a ser tomadas em prol da equidade de gênero tanto no setor privado, quanto no setor público “É muito importante que as empresas e o poder público continuem a criar iniciativas em prol do desenvolvimento feminino no mercado de trabalho. Aqui no Vez & Voz, continuaremos trabalhando para que o setor de transporte siga evoluindo, dando espaço e respeitando as mulheres para que elas atinjam os seus potenciais”.

Durante a programação do evento, o Movimento Vez & Voz realizou o 1º Prêmio Vez & Voz, para dar visibilidade, reconhecer e premiar os projetos e iniciativas desenvolvidas pelas empresas de transporte rodoviário de cargas em prol da equidade de gênero e que visam ampliar a participação de mulheres no setor, com o objetivo de torná-lo mais diverso e inclusivo. A premiação foi dividida em três categorias: mais mulheres no TRC, motorista e liderança.

A empresa vencedora na categoria “Mais Mulheres no TRC”, foi o Grupo SADA, com o projeto “Mulheres na operação”, que busca não apenas corrigir desequilíbrios, mas também destacar o potencial inexplorado de talentos femininos em papéis operacionais cruciais.

Na categoria “Motorista”, a Coopercarga foi a empresa vencedora com o projeto “Mulheres no Volante”, que oferece um plano de carreira para suas colaboradoras, dando a possibilidade que ajudantes se tornem motoristas, motoristas de vans se tornem motoristas de VUCs e que as atuam com esses veículos, possam assumir carretas. Além de oferecer a possibilidade para que todas possam ser promovidas para trabalhar na parte administrativa da organização.

Por fim, a categoria “Liderança” foi conquistada pela Patrus, com o projeto “Diversidade Patrus” que foi desenvolvido com foco na capacitação da liderança para eliminação/redução de vieses inconscientes e capacitismo com relação às mulheres.

Na parte final do evento, Amanda Oliveira, musicista, Forbes Under 30, empreendedora social e fundadora da Nação Valquírias, realizou a palestra “Sua história é seu patrimônio”, onde refletiu sobre a mudança do papel feminino ao longo dos últimos anos e a importância da equidade de gênero para o desenvolvimento social. (Foto: SETCESP/Divulgação).