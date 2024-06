Fabrício Rossatto conquista o 3.º lugar da F-Truck em Campo Grande (MS)

A equipe curitibana Garagem Racing de Fórmula Truck (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e SVD Implementos) foi ao pódio com o 3.ª lugar do piloto Fabrício Rossatto, na categoria F-Truck neste domingo (30/06), durante a 4.ª etapa do Campeonato Interestadual da Fórmula Truck 2024, realizada neste fim de semana, no Autódromo Orlando Moura, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O piloto Joãozinho Santa Helena, com seu caminhão DAF n.º 33, na categoria GT Truck (Eletrônica), que havia conquistado a terceira posição do grid, caiu para o quarto lugar na largada, passando a pressionar o terceiro colocado Rafael Fleck. Mas foi penalizado por excesso de velocidade no radar na sexta volta e abandonou a corrida a dois minutos do fim. O seu companheiro de equipe Fabrício Rossatto, com o aminhão VW n.º 82, na categoria F-Truck (Bomba Injetora), largou da terceira posição e caiu para o quinto lugar e depois em boa corrida de recuperação, concluiu a prova em terceiro lugar da F-Truck.

Para o experiente piloto de Colombo, Joãozinho Santa Helena, essa quarta etapa não foi muito boa, pois tinha condições de no mínimo ficar entre os três primeiros, mas foi prejudicado por uma penalização e depois pela quebra do caminhão. “Perdemos uma boa chance de vencer a segunda corrida na Fórmula Truck. Meu caminhão tinha bom rendimento, tanto que até fui penalizado por excesso de velocidade no radar. Caí para o 12.º lugar e consegui me recuperar rapidamente, mas quando estava na sexta posição, colado no quinto e quarto colocados, meu caminhão quebrou e tive que abandonar a prova. Nessa etapa, faltou um pouco de sorte, pois deveria ser festa dupla na equipe hoje. Reforço que nosso caminhão está muito forte e vamos com tudo na próxima etapa em Londrina”, declarou Joãozinho Santa Helena (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e SVD Implementos).

Quem festejou muito mais uma vez na 4.ª etapa da Fórmula Truck em Campo Grande, foi o piloto de Campo Largo, Fabrício Rossatto, que conquistou o seu primeiro pódio na categoria F-Truck, com o terceiro lugar na corrida. “Foi mais um fim de semana de muito trabalho nessa etapa de Campo Grande. Fiz um bom tempo no Treino Classificatório, largando da terceira posição na minha categoria. Mas não consegui fazer uma boa largada, caindo para a sétima posição. Mas me recuperei rapidamente, recuperando as posições volta a volta, até chegar ao terceiro lugar novamente, mas quando cheguei no pelotão da frente houve um Pace Truck por causa de acidente juntando todos os caminhões, mas alguns retardatários atrapalharam um pouco. Mas no geral foi muito bom, com mais um pódio e levando mais um troféu para casa”, concluiu Fabrício Rossato (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e SVD Implementos).

A 5ª etapa da Fórmula Truck está marcada para o dia 03 e 04 deste agosto, no Autódromo Ayrton Senna, em Londrina, no Norte do Paraná.

Resultados da 4.ª etapa da Fórmula Truck em Caampo Grande:

Categoria GT Truck:

1.º) Everton Fontanella (Cascavel-PR), Scania, 20 voltas em 43m19s170;

2.º) Túlio Bendo (Ermo-SC), Mercedes-Benz, a 1s152;

3.º) Rafael Fleck (Porto Alegre-RS), Scania, a 13s918;

4.º) Jorge “Feio” Ribeiro (Pelotas-RS), Scania, a 31s616;

5.º) Nilton Jacobsen (Paraguai), a 44s939;

6.º) Edivan Monteiro (Cascavel-PR), Mercedes-Benz, a 46s491;

7.º) Alex Peixeiro (Santos-SP), Mercedes-Benz, a 58s402;

8.º) Alisson Nurnberg (Foz do Iguaçu-PR), Scania, a 1min19s113;

9.º) Léo Barramacher (Balneário Camboriú-SC), Volvo, a 2min21s261;

10.º) Bryan Ruan (Curitiba-PR), Scania, a 1 volta;

11.º) Lazaro Donizetti (São João da Boa Vista-SP), Volkswagen, a 1 volta;

12.º) Fabrício Berton (Campo Grande-MS), Mercedes-Benz, a 2 voltas;

13.º) Geraldo Galli (Santos-SP), Volkswagen, a 2 voltas.

14.º) Daril Amaral (Pindamonhangaba-SP), Scania, a 2 voltas;

15.º) Pedro Muffato (Cascavel-PR), Scania, a 2 voltas;

16.º) João “Santa Helena” dos Santos (Colombo-PR), DAF, a 3 voltas;

17.º) Ramires Fontanella (Lauro Muller-SC), Mercedes-Benz, a 5 voltas;

18.º) Álvaro Bento (Ermo-SC), Mercedes-Benz, a 8 voltas;

19.º) Luiz Paulo Rampom (Curitiba-PR), Scania, a 9 voltas;

20.º) Valdinei “Baté” dos Santos (Cascavel-PR), Mercedes-Benz, a 9 voltas;

21.º) Ricardo Ançay (Araucária-PR), Mercedes-Benz, a 13 voltas;

22.º) Robson Portaluppi (Bento Gonçalves-RS), Scania, a 14 voltas;

23.º) Douglas Torres (Curitiba-PR), Mercedes-Benz, a 17 voltas.

Categoria F-Truck:

1.º) Giovani Tavares (Paraguay), Scania, 22 voltas em 53min08s759;

2.º) Douglas Collet (Casca-RS), Scania, a 5s891;

3.º) Fabrício Rossato (Campo Largo-PR), Volkswagen, a 24s043;

4.º) Thiago Mânica (Curitiba-PR), Scania, a 43s439;

5.º) Daniel Lovato (Almirante Tamandaré-PR), Mercedes-Benz, a 1min00s076;

6.º) Gustavo Mânica (Curitiba-PR) Volkswagen, a 1min22s911;

7.º) Márcio Rampon (Curitiba-PR), Scania, a 1m43s109;

8.º) Max Nunes (Curitiba-PR), Volvo, a 1 volta;

9.º) Gabrielle Rampon (Curitiba-PR), Scania, a 3 voltas;

10.º) Gilmar Mottin (Adrianópolis-PR), Scania, a 7 voltas;

11.º) Duda Conci (Cafelândia-PR), Ford Cargo, a 8 voltas.

Calendário da Fórmula Truck para 2024:

Já realizadas:

24 de março – Rivera (Uruguai);

21 de abril – Guaporé (RS);

02 de junho – Cascavel (PR);

30 de junho – Campo Grande (MS).

Próximas etapas:

04 de agosto – Londrina (PR);

31 de agosto – Velopark (RS);

13 de outubro – Santa Cruz do Sul (RS);

10 de novembro – Tarumã (RS);

01 de dezembro – Cascavel (PR).

(Fotos: Lu Flores/Divulgação).