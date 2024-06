Mais de 200 famílias recebem as chaves da casa própria em Curitiba

A Cohapar entregou na última sexta-feira (28) as chaves dos 256 apartamentos aos novos proprietários do Residencial Chievo, localizado no bairro Santa Cândida, em Curitiba. A obra, que custou mais de R$ 60,4 milhões, é uma união da Cohapar, Caixa Econômica Federal e a Construtora MRV. Por meio do Programa Casa Fácil, o Governo do Paraná aplicou R$ 1,5 milhão para garantir que 100 famílias recebessem subsídios de R$ 15 mil cada, usados no custeio do valor de entrada dos imóveis.

Os apartamentos têm tamanho padrão de 38,40 m², compostos por dois quartos e sala já com piso laminado (exceto em imóveis térreos), banheiro social, cozinha e área de serviço e contam com vaga de garagem. O residencial apresenta estrutura de lazer completa e equipada, coleta seletiva, portas especiais e sistema de segurança.

O auxílio do Casa Fácil foi decisivo para a conquista da autônoma Joyce Edinara Moreira, 25 anos. “Quando fui comprar, não tinha nada para dar de entrada, mas daí teve o desconto da Cohapar e ajudou muito. E chegou o dia, é uma emoção e estou muito feliz”, disse.

As moradias, vendidas a partir de R$ 180.990, podem ser quitadas em até 360 meses junto à Caixa e as parcelas são mais em conta que o valor do aluguel praticado em Curitiba. Além do benefício estadual do Casa Fácil, que é destinado ao público com renda de até três salários mínimos, as vantagens do projeto incluem descontos variáveis pelo programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, e possibilidade de usar o saldo do FGTS para abatimento do montante financiado.

Como fazer cadastro no Casa Fácil Paraná

Na primeira etapa, o Casa Fácil Paraná facilitou o acesso à moradia de 32 mil famílias. A nova fase do programa prevê o atendimento de mais 40 mil famílias. Os interessados podem consultar a lista de empreendimentos disponíveis em cada município e realizar o cadastro no site da Cohapar.