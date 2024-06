Frio marca presença em Curitiba: veja como fica o tempo na próxima semana

Com temperaturas negativas e ar gelado, o frio chegou marcando presença no Paraná neste domingo (30). Como será que fica o tempo durante a primeira semana de julho? Embora deva ficar um pouco mais “quentinho”, já é possível adiantar que a jaqueta vai continuar sendo um item obrigatório na maioria do estado.

Neste domingo, conforme informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a menor temperatura foi registrada em General Carneiro, onde fez -3,5ºC às 7 horas. Em Curitiba também foi possível sentir o frio intenso. Às 8 horas, o termômetro marcou 1,7ºC na capital paranaense. As temperaturas negativas chegaram até na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O destaque vai para Lapa, que registrou -1ºC.

Na segunda-feira (1º), a situação não muda muito. De acordo com o Simepar, o Paraná segue com risco para formação de geadas ao amanhecer, principalmente nas regiões sudoeste, sul e nos Campos Gerais. Apesar disso, a tarde deve ser de temperaturas mais amenas e pouco mais elevadas em comparação com o domingo. Em Curitiba, por exemplo, a previsão indica mínima de 4ºC e máxima de 17ºC.

“Na segunda-feira, a massa de ar frio e seco segue atuando sobre o estado. Com isso, teremos novamente amanhecer gelado. O sol também predomina ao longo do dia e as temperaturas ficam amenas durante a tarde, porém mais elevadas em relação ao dia anterior. Baixos índices de umidade relativa do ar também devem ser registrados durante a tarde”, informa o Simepar.

Até quando vai o frio em Curitiba?

Já durante a semana, entre terça-feira (02) e quinta-feira (04), a massa de ar frio deve perder um pouco de força e deixar o tempo mais agradável em praticamente todo o Paraná. Curitiba deve ter um meio de semana menos frio e com bastante presença do sol.

“Entre terça e quinta-feira, o tempo deve seguir estável sobre o Paraná, com o sol predominando no decorrer dos dias. Ao longo do período, a massa de ar frio apresenta gradual enfraquecimento e, com isso, as temperaturas vão se elevando. O amanhecer vai ficando menos gelado e de tarde também passa a fazer calor, especialmente entre o oeste e o norte do estado”, aponta previsão do Simepar.

Confira a previsão do tempo para Curitiba durante esses dias:

Terça-feira (02): 5ºC – 21ºC

Quarta-feira (03): 10ºC – 22ºC

Quinta-feira (04): 12ºC – 24ºC

Fim de semana vai ter nova frente fria

O céu limpo e os dias ensolarados não devem durar muito. Durante o fim de semana, o Simepar prevê a formação de uma nova frente fria sobre o Sul do Brasil, que pode trazer chuva e frio para o Paraná.

Apesar disso, os termômetros não devem despencar. Em Curitiba, as mínimas devem ficar acima da casa dos 10ºC.