Paulo Martins (PL) é cotado para ser vice de Eduardo Pimentel (PSD)

O ex-deputado federal Paulo Martins (PL) deve ser confirmado em breve como candidato a vice-prefeito de Curitiba na chapa do pré-candidato Eduardo Pimentel (PSD). A presença do vice-prefeito no evento do PL Jovem neste sábado (29), na capital do Paraná, deixou a aliança política ainda mais próxima. O anúncio oficial, no entanto, deve ocorrer somente quando o governador Ratinho Junior (PSD) retornar do período de férias na segunda semana de julho.

“Eu vim aqui para demonstrar a minha vontade de ter o PL num grande arco de partidos a favor da cidade”, disse Pimentel à Gazeta do Povo. “O Paulo Martins é um ótimo nome, uma pessoa que gosto muito, mas ainda não há definição. Temos bons nomes de outros partidos sendo cogitados”, despistou.

Martins, que obteve 1.697.949 votos na disputa para o Senado em 2022 e foi o segundo colocado, agradeceu a presença de Pimentel no evento do PL. Mesmo assim, preferiu não adiantar a entrada do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na chapa do atual vice-prefeito.

“O PL não tinha organizado ou colocado uma candidatura própria, então abriu-se uma conversa de composição que fosse bastante plausível. Mas não tem nada descartado, estamos conversando. As possibilidades estão abertas, tanto de composição como de uma candidatura própria”, comentou Martins.

De acordo com ele, ainda é necessária uma definição nacional sobre a composição em Curitiba. “Todas as movimentações, sobretudo em capitais, envolvem uma série de instâncias. Mas as conversas existem”, completa.

Durante o evento, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, também manifestou o apoio ao nome do ex-deputado como vice na chapa de Pimentel. “Paulo Martins, futuro vice-prefeito e futuro prefeito de Curitiba”, bradou em chamada de vídeo ao vivo para os presentes.

A pré-candidatura do vice-prefeito Pimentel confirma a entrada MDB, Republicanos, Podemos, PRD e Avante na frente ampla. Em maio o Novo, com o apoio do ex-deputado federal Deltan Dallagnol, também entrou na composição. Pimentel ainda tenta incluir o União Brasil e o Progressistas na coligação que representa o espectro de centro-direita na capital paranaense.