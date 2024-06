O Padre dos Pobres de Curitiba vai receber título de Cidadão Honorário do Paraná

Nesta segunda-feira (1º), o padre Joaquim Parron receberá o título de Cidadão Honorário do Paraná. Reconhecido pelo trabalho religioso e pelas ações sociais que desenvolve, como o Movimento SOS Vila Torres, o padre Parron chegou em Curitiba em 1980. Também já atuou no litoral paranaense e no Mato Grosso do Sul.

A homenagem acontecerá às 14h30, durante o expediente da sessão plenária da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). A menção foi proposta pela deputada estadual Ana Júlia Ribeiro (PT).

Em 2020, já no início da pandemia da covid-19, Parron criou o Movimento SOS Vila Torres, especialmente para atender as pessoas que ficaram sem trabalho por conta do isolamento social. Atualmente chamado de SOS Combate à Fome, o movimento distribui atualmente cerca de 2 mil cestas básicas por mês, em sete comunidades de Curitiba. De lá para cá, já foram distribuídas cerca de 1.500 toneladas de alimentos aos necessitados.

Além da distribuição de alimentos, o Movimento também promove programas de capacitação e encaminhamento ao emprego, fazendo parcerias com empresas que oferecem vagas e professores que atuam na preparação dos currículos e das habilidades dos trabalhadores.

Trajetória do Padre Parron

Formado em Filosofia e Teologia, Parron também é professor de Ética no Seminário Claretiano e foi escolhido como membro do Conselho Extraordinário da recém-fundada Província Redentorista de Curitiba, e nomeado como reitor do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Alto da Glória.

Tem Doutorado em Ética Social pela The Catholic University of America e Mestrado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Atuou pastoralmente nos EUA, Irlanda, Argentina e Tailândia. Foi superior provincial dos Redentoristas por dois períodos.

Serviço

O que: Título de Cidadão Honorário ao Padre Parron

Quando: 01/07 (segunda-feira)

Horário: 14h30

Local: Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná (Praça Nossa Senhora de Salete, s/n – Centro Cívico, Curitiba – PR, 80530-91