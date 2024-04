Bairros de Curitiba têm o abastecimento de água afetado nesta terça-feira (02), após um rompimento na rede da Sanepar. De acordo com a empresa, a previsão é de normalização em torno das 13 horas desta terça. São afetados o Centro de Curitiba e os bairros Mercês e São Francisco.

A orientação é para que os moradores façam uso consciente da água, priorizando alimentação e higiene pessoal. Pode ficar sem água principalmente quem não possui caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

Em caso de dúvidas ou reclamações, o Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br

