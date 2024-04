VW Polo é o carro mais vendido do Brasil em 2024

O Volkswagen Polo acaba de conquistar a liderança de vendas no Brasil, sendo o veículo mais comercializado do País em 2024, considerando todos os segmentos de mercado. O hatch VW Polo já soma 27.263 unidades vendidas de janeiro a março deste ano. A Volkswagen também é a marca que mais cresce em volume de vendas em 2024, com 76.834 unidades já comercializadas neste ano; em relação ao mesmo período de 2023 (59.724 unidades de jan-mar), foram 17.110 unidades a mais.

Esse volume de vendas representa um crescimento de 29% da Volkswagen do Brasil em 2024 x 2023 (jan-mar), acima da indústria, que cresceu 11% no mesmo período. A marca Volkswagen também está consolidada na vice-liderança de mercado com 15,9% de market share no acumulado de 2024 e 17,5% no mês de março.

Volkswagen é líder entre os SUVs

A marca Volkswagen mantém a liderança no segmento de SUVs com sua Família SUVW, formada por T-Cross, Nivus, Taos, Tiguan e ID.4. Os modelos já somam 27.577 unidades emplacadas em 2024.

O T-Cross fechou março na liderança de vendas entre todos os SUVs do mercado, com 5.463 unidades comercializadas no mês. No acumulado do ano, o T-Cross (foto abaixo) já soma 12.860 unidades vendidas no País.

Saveiro é Top 10 no mês

Em março, a Volkswagen Saveiro fechou no Top 10 entre os modelos mais vendidos, considerando todos os segmentos. Foram 4.607 unidades da picape vendidas em março e 12.365 no acumulado deste ano.

“O Volkswagen Polo vem se consolidando como o carro preferido dos brasileiros e tornar-se líder nacional de vendas, considerando todos os segmentos de mercado, demonstra a força do nosso hatch. O Polo é um fenômeno de vendas, que somado à liderança da Volkswagen no segmento de SUVs, com a Família SUVW (T-Cross, Nivus, Taos, Tiguan e ID.4), faz da marca a fabricante de automóveis que mais cresce em volume de unidades comercializadas no Brasil em 2024, assim como já foi em 2023. Seguimos acelerando e aumentando a presença da VW nos corações e nas garagens dos brasileiros”, afirma Roger Corassa, vice-presidente de Vendas & Marketing da Volkswagen do Brasil.

Volkswagen Polo

Mais moderno, tecnológico e equipado, o carro mais vendido do Brasil atende vários tipos de consumidores com sua gama extensa de versões, que inclui Polo Track, TSI, Comfortline, Highline e o esportivo Polo GTS.

O mais novo integrante do line-up é o Polo Robust, voltado exclusivamente à venda direta. O modelo, desenvolvido e testado junto a clientes do segmento de agronegócios, traz suspensão elevada dianteira e traseira, e dispõe de dois kits exclusivos de acessórios.

Com 22 anos de estrada, o Novo Polo trouxe modernidade ao segmento dos hatches. Tem em seu DNA a tecnologia de um veículo construído sobre a plataforma MQB e reforça atributos como confiabilidade, conforto, tecnologia e segurança. A lista de equipamentos disponíveis é extensa e tem muitas exclusividades. (Fotos: VW/Divulgação).