Exposição sensorial sobre Claude Monet é atração em shopping de Curitiba

O Shopping Mueller promove uma das maiores exposições do ano para presentear Curitiba: ela trata da obra do pintor impressionista Claude Monet (1840 – 1926). Desde o dia 1º de abril, os visitantes terão a oportunidade de mergulhar no universo do artista francês, conhecido também como o “jardineiro dos pincéis’’.

Monet era paisagista e retratava a natureza de forma única, colorindo suas telas ao ar livre. O evento reafirma o propósito do Mueller de investir em ações que consolidam o empreendimento como plataforma cultural. A mostra oferece uma experiência sensorial que reúne arte, aromas e uma trilha sonora exclusiva desenvolvida especialmente para o projeto.

“A exposição começa já na passarela, com um cenário inspirado no famoso jardim da casa do pintor na cidade francesa de Giverny, retratado pelo artista em 1902. Uma verdadeira celebração da arte e da natureza e um convite para o público contemplar as criações de Monet no piso L4, no nosso espaço de eventos”, revela a gerente de marketing do Mueller, Cynthia Maia Batista.

+ Leia mais: Shein vai abrir loja física em Curitiba: brindes, descontos e peças a partir de R$ 21,99

Nos últimos 25 anos de sua vida, Monet entregou-se intensamente à pintura e criou inúmeras obras dedicadas ao seu jardim de Giverny. As pontes japonesas e a delicadeza das flores que ele cultivava estão retratadas na mostra. O público poderá vivenciar as quatro estações do ano no jardim do artista.

Inteiramente realizada pelo Shopping Mueller, desde a concepção, a mostra é aberta ao público e poderá ser visitada até o dia 31 de maio, no horário de funcionamento do shopping.

Quem foi Claude Monet

Monet nasceu de uma família de classe média e, diferente dos pintores da época, que trabalhavam em seus ateliês, ele apreciava pintar em meio à natureza. Transformava sombras em tonalidades diferentes, optando por não retratar apenas a escuridão delas na imagem. Outra característica marcante de suas obras são as pinceladas rápidas e soltas, resultando em contornos pouco nítidos e sombras mais luminosas. As cores primárias, por sua vez, eram justapostas, no lugar das misturas de cores.

Em 1874, pintou a tela “Impressão, sol nascente” e seu estilo próprio causou uma grande repercussão na época. A obra mostra o porto do Havre no meio de um nevoeiro e, quando exposta no estúdio do fotógrafo Nadar junto com outras de autoria de Degas, Renoir, Camille Pissarro, Cézanne, Sisley, Boudin e Berthe Morisot, chama a atenção do crítico de arte Louis Leroy, que usa o termo “impressionisme” pela primeira vez. Leroy não foi muito amável no seu comentário, classificando a mostra como um atentado às boas normas artísticas e um desrespeito aos mestres da época por retratar a “impressão” de uma cena e não a realidade.

+ Veja também: Buraco gigante em bairro de Curitiba faz aniversário e gera medo em moradores

O termo, que fora usado pejorativamente, se tornou corrente e Monet passou a ser considerado o chefe da Escola Impressionista, uma das mais importantes da história da pintura. Seu quadro encontra-se hoje no Museu Marmottan Monet, em Paris.

O Shopping Mueller fica na Avenida Cândido de Abreu, 127 – Centro Cívico, Curitiba. A exposição acontece no Piso L4 e passarela, de 1º de abril a 31 de maio, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h. Entrada gratuita

Você já viu essas?

Moda e lifestyle Shein vai abrir loja física em Curitiba: brindes, descontos e peças a partir de R$ 21,99 10 mais ricos do Brasil Fundador de gigante dos cosméticos de Curitiba está na lista de bilionários da Forbes Mini terreno! Lote no Pilarzinho a partir de R$ 17 mil? Terreno tem permissão para venda em Curitiba