Seres quer lançar veículos com nova energia, mais luxuosos e inteligentes

A Seres anunciou recentemente sua estratégia global de expansão de vendas e serviços para redefinir o mercado de veículos de luxo usando tecnologia inteligente. Para atingir este objetivo, a Seres enfatiza o seu foco no mercado global de SUVs com produtos luxuosos, inteligentes e com alto nível de conforto. Ao aproveitar os conhecimentos locais e alavancar os avanços tecnológicos existentes no mercado chinês, juntamente com a expansão em diversos mercados, a Seres pretende proporcionar experiências de condução incomparáveis em todo o mundo.

A intenção da Seres é exportar 50.000 unidades em 2024, escalar para 200.000 em três anos e atingir 500.000 exportações até 2030. A Seres lançará em breve novos modelos SUV inteligentes de luxo nas suas linhas Seres 5, Seres 7 e Seres 9 em mercados de todo o mundo, oferecendo tanto opções puramente elétricas quanto as de autonomia alongada. Em 2024, seis modelos destas três linhas serão lançados no mercado global, visando a utilização individual, familiar e também empresarial. Já no segundo trimestre de 2024, os consumidores do Oriente Médio, Ásia Central e América do Sul poderão começar a comprar estes produtos.

Para melhorar uma rede premium de vendas e serviços, a Seres continuará a aumentar a cooperação com parceiros globais. Os planos futuros incluem o desenvolvimento de sistemas de serviços, empresas de vendas locais e a construção de fábricas no exterior.

A Seres já expandiu com sucesso a sua presença para mais de 20 países em todo o mundo e aumenta a sua presença no mercado global por meio de uma estratégia de crescimento robusta em regiões-chave, incluindo os mercados da Europa, América Latina, Oriente Médio e Norte de África. Neste ano, a Seres planeja atuar em 30 novos mercados, elevando a sua presença global a 60 grandes mercados até ao final do ano.

Nesta nova era de eletrificação, a Seres está construindo um novo futuro para a indústria automóveis de luxo. A sua visão única de “definir veículos através de software” converge os mundos da tecnologia inteligente e do luxo tradicional para revolucionar a experiência de condução de pessoas em todo o mundo. (Fotos: Seres/Divulgação).