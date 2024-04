No aniversário da GWM quem ganha presente é o cliente

A GWM está completando um ano de Brasil nesse mês de abril e aproveita para lançar nesta semana nova promoção, válida em todas as 72 concessionárias da marca, com taxa de 0% para toda linha e carregador portátil wallbox com 7 kw de potência bivolt de série para os compradores da linha ORA 03 (Skin e GT). Em Curitiba, a GWM Evollux está em dois endereços, na Avenida Batel e Manoel Ribas, com equipe altamente preparada e especializada para receber seus clientes.

Para dar suporte à promoção de wallbox grátis para a linha ORA 03 em todo o território brasileiro, a autotech firmou uma parceria com a GreenV, para instalação, assistência técnica e garantia dos carregadores da GWM. A GreenV é uma das maiores empresas de tecnologia de eletromobilidade do Brasil, com grande experiência na distribuição e instalação de carregadores para veículos elétricos.

“Se antes o GWM ORA 03 já era a melhor compra do segmento e vencedor de diversos comparativos graças ao seu nível de desempenho, acabamento, segurança e itens de série, imagina agora com oferta do wallbox grátis”, declarou Andre Leite, Senior Head de Produto e Marketing da GWM Brasil.

Além do wallbox, o comprador do modelo 100% elétrico da GWM não precisa se preocupar com os valores de revisão do carro, pois o modelo elétrico continua oferecendo 5 anos ou 48.000 km de revisões gratuitas.

Os compradores da linha ORA 03 também levam pra casa o Pacote Tranquilidade, que consiste na tag de pedágio GWM Veloe por um ano, financiamento com recompra garantida, a conveniência do serviço Tomorrow Assistance, com oficina remota e carro cortesia, e a proteção total da bateria por dois anos contra qualquer tipo de dano físico e elétrico, além da garantia de fábrica por 8 anos ou 200 mil km para a bateria e de 5 anos sem limite de quilometragem para o veículo, seja para uso particular ou comercial.

Os preços variam conforme a versão, custando R$ 150 mil para a versão Skin e R$ 184 mil para o GT em qualquer concessionária do Brasil ou no Mercado Livre, mediante o depósito de R$ 9 mil, que pode ser pago por Pix ou boleto e fica depositado em uma conta no Mercado Pago, banco digital do site de vendas.

Com design esportivo e original, o ORA 03, em suas duas versões, é equipado com um motor elétrico de 171 cv de potência e 250 Nm de torque, que permite ao carro acelerar de 0 a 100 km/h em 8,2 segundos.

A versão Skin vem com uma bateria de 48 kWh, que oferece autonomia de 232 km, segundo dados fornecidos pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), coordenado pelo Inmetro. Já o GT possui uma bateria de 63 kWh e 319 km de autonomia. (Fotos: GWM/Divulgação).