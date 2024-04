A prefeitura de Curitiba instalou no telhado do terminal Santa Cândida, 900 módulos fotovoltaicos que são capazes de gerar 495 Kwp (quilowatt de potência de pico) de energia elétrica. A inauguração do sistema vai ocorrer na tarde desta terça-feira (02).

De acordo com a prefeitura, a economia estimada é de 625.000 Kwh (quilowatt hora), por ano, uma redução no gasto financeiro de R$ 411 mil. A energia é injetada na rede de distribuição da Companhia Paranaense de Energia Elétrica (Copel) que pode ser usada em outros imóveis do município.

Também estão sendo instalados os sistemas fotovoltaicos nas coberturas dos terminais do Boqueirão e do Pinheirinho. Ainda neste ano está prevista a licitação para instalar o mesmo sistema no telhado da Rodoferroviária de Curitiba.

Pirâmide Solar com um ano

Ano passado, a Pirâmide Solar, localizada no bairro Caximba, em Curitiba, gerou 4.598.094 Kwh (kilowatts/hora), energia suficiente para abastecer 20 mil residências com uma família de quatro pessoas por um mês. Além disso, representou uma economia de R$ 2,34 milhões para os cofres do município.

Na prática, a Pirâmide Solar é responsável por abastecer 30% da energia consumida pelos 269 prédios públicos da prefeitura de Curitiba, como Armazéns da Família, os cinco Restaurantes Populares.

A Pirâmide Solar tem 18 inversores que convertem a energia gerada nos painéis fotovoltaicos em corrente alternada, utilizada na rede da Copel.

