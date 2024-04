O Nota Paraná disponibilizou 67,4 milhões de bilhetes para participantes que pediram CPF nas notas fiscais em compras realizadas em dezembro de 2023. O volume representa um aumento de 19% em comparação com o mês anterior (56,6 milhões). Além disso, o número de consumidores concorrendo aos prêmios individuais também atingiu um novo recorde, com 3,16 milhões de participantes. Os ganhadores serão revelados na segunda-feira (8) a partir das 9h30.

Para esta edição, além dos consumidores, 1.404 entidades sociais registradas no programa concorrem a 40 prêmios de R$ 5 mil cada. As organizações da sociedade civil são inseridas no programa por meio de doações de notas fiscais feitas por contribuintes. Ao todo, foram emitidos 8,13 milhões de bilhetes para as entidades.

Os contribuintes individuais concorrem ao prêmio principal, no valor de R$ 1 milhão, além de um prêmio de R$ 100 mil, um prêmio de R$ 50 mil, dez prêmios de R$ 10 mil e 15 mil prêmios de R$ 50.

Como participar do Nota Paraná?

É fácil participar do Programa Nota Paraná. Ao efetuar compras nos estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados pedem para o comerciante incluir o CPF na nota fiscal, o que possibilita o acúmulo de créditos de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Os créditos podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou utilizados para abater valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Além disso, cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para participar dos sorteios mensais.

