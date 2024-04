Festival Doce Maravilha traz encontros inéditos da música brasileira a Curitiba

Uma festa da música brasileira. Este é o objetivo do Festival Doce Maravilha, que chega a Curitiba nos dias 8 e 9 de junho, na Pedreira Paulo Leminski. Com a curadoria de Nelson Motta, o festival vai promover encontros inéditos e que prometem ser inesquecíveis para quem aprecia a música brasileira, seja samba, hip-hop, MPB, POP e rock.

O público terá a oportunidade de assistir a encontros como o Capital Inicial, que para comemorar os 2 anos do álbum Acústico MTV, convida Zelia Duncan e Kiko Zambianchi. Já Criolo, Mano Brown e Rael se reúnem no palco para o melhor do rap e hip-hop do Brasil.

+ Leia mais: Shein vai abrir loja física em Curitiba: brindes, descontos e peças a partir de R$ 21,99

Outros encontros do festival têm Luisa Sonza convidando Ana Carolina, Jorge Aragão com Liniker, Samuel Rosa (Ex-Skank) com Duda Beat, A Banda mais bonita da cidade e Otto, É o Tchan, Fresno e os Paralamas do Sucesso, que comemoram 40 anos de lançamento de O Passo do Lui;

O fenômeno Os Garotin faz sua estreia nos palcos de Curitiba. O Doce Maravilha terá ainda ÀTTØØXX, Áyabass, Luedji Luna, Larissa Luz & Xênia França, Gil Preto Mangolab SJ Set.

Os ingressos começam a ser vendidos em pré-venda nesta terça-feira (2) e quarta (3) para clientes dos cartões ELO. A partir de 4 de abril a venda geral será liberada ao preço inicial de R$ 150. Para o setor Open Bar o valor é de R$ 690. Mais informações no site Eventim.

O Doce Maravilha oferece ao público a possibilidade da compra do Ingresso Social, com preço especial, que tem parte do valor arrecadado destinado ao Instituto da Criança, instituição parceira do evento.

