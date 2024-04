Tentativa de roubo tem troca de tiros e baleados no bairro Jardim das Américas

Uma tentativa de roubo resultou em uma troca de tiros no bairro Jardim das Américas, em Curitiba, no fim da manhã desta terça-feira (02). A situação aconteceu na Rua Rodolpho Senff, próximo de um shopping da região.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM) duas pessoas foram baleadas no local. Conforme detalhes apurados no local, os homens que foram feridos estavam tentando roubar um carro, que estava estacionado na rua.

Fotos: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Um dos assaltantes morreu no local. Já o outro conseguiu fugir, mas foi preso pouco tempo depois por outras equipes policiais. A PM também informou que a situação ainda está em andamento.

A ocorrência ocorreu perto de um shopping da região. Em nota o estabelecimento informou que a tentativa de assalto ocorreu numa esquina próxima ao Shopping Jardim das Américas e “não teve qualquer relação com as atividades do empreendimento. As autoridades competentes foram imediatamente acionadas e estão investigando o ocorrido”. explicou o estabelecimento.

