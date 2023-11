Empresa investe milhões na região de Curitiba em fábrica de snacks de torresmo e pururuca

Com investimento inicial de R$ 20 milhões, a Rudolph Snacks inaugurou sua fábrica em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, para produzir snacks de torresmo e pururuca, usando a experiência da norte-americana Rudolph Company, presente em mais de 30 países.

O objetivo da Rudolph Snacks é facilitar a vida de empresas que desejam produzir o snack no Brasil, entregando-os prontos para venda. “O mercado de marca própria segue ganhando força no Brasil, se apresentando como um mercado promissor. Assim, toda empresa de alimento que deseja ter sua linha de snack pode ser nosso cliente”, explica o diretor comercial de operação da Rudolph Snacks no Brasil, Lucas Petry Mueller.

Fábrica da Rudolph Snacks. Foto: Divulgação

Certificada e fiscalizada pela SIF – Serviço de Inspeção Federal -, a Rudolph Snacks está em uma categoria que cresceu 60% nos últimos cinco anos, com previsão de crescimento de mais 30% até 2025. “Atuamos em um nicho deste mercado e chegamos para sermos referência no segmento de torresmo e pururuca no Brasil. Temos objetivo de crescer mais de 100% até o final de 2023, nos mantendo com uma crescendo de 30, 40% nos próximos três anos”, complementa Mueller.

De acordo com a empresa, o snack de proteína é um diferencial no mercado brasileiro, que conta com variações de produtos de milho, trigo e batata. “É um produto novo de fato e não uma formatação de algo que já existe”, finaliza.

