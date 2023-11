A praça de alimentação do ParkShoppingBarigüi ganhou nova mobília, piso e iluminação, como parte do projeto de revitalização do shopping. A reforma está alinhada com a Expansão do PkB, que ocupa o terceiro andar do estabelecimento. Ao todo, já foram investidos R$ 9 milhões na revitalização da praça, que hoje conta com 30 lojas. Uma das novidades são as ilhas, que contam com assentos individuais e pontos de energia.

Além da nova praça de alimentação, o ParkShoppingBarigüi inaugura também sua segunda Entrada Expressa, para clientes do aplicativo Multi. A nova entrada não possui cancela, e está disponível para todos que cadastrarem a placa de seus veículos no app. O cadastro no aplicativo também garante 20% de desconto no estacionamento, para clientes que possuem cartão de crédito.

Outra novidade está no serviço de valet do shopping – seis novas vagas com eletroposto foram inaugurados, totalizando 24 espaços para carros elétricos.

