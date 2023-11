O Alicerce abriu 31 escolas em Curitiba e Região Metropolitana em outubro e deve inaugurar mais 13 unidades até janeiro de 2024. A empresa atua no segmento do contraturno escolar para crianças e adolescentes entre 5 e 18 anos.

Em Curitiba, os bairros que recebem unidades do Alicerce são: Portão, Pinheirinho, Boqueirão, Boa Vista, Cajuru, CIC, Santa Felicidade, Tatuquara e Bairro Novo. Na Região Metropolitana as cidades são: Colombo, São José dos Pinhais, Araucária, Fazenda Rio Grande, Almirante Tamandaré, Campo Largo, Piraquara, Quatro Barras, Campina Grande do Sul e Pinhais. O objetivo do Alicerce é atender cerca de 10 mil alunos nas 44 unidades.

“Avaliamos bairros e cidades que projetaram uma maior vulnerabilidade à educação, para que o Alicerce torna-se um apoio para as escolas locais. Também consideramos regiões carentes de um espaço para que pais e mães deixem seus filhos no contraturno”, esclarece a diretora de projeto do Alicerce, Waleska de Lima.

O contraturno oferece aulas de leitura, escrita, matemática, inglês e habilidades socioemocionais (conhecimento de si mesmo, habilidades sociais e relações de trabalho) e de descobertas (expansão do repertório cultural e novas percepções). O projeto conta com a flexibilidade de aulas de três ou cinco vezes na semana.

“O diferencial do projeto é que o aluno compreende, de uma forma mais prática, o que o educador ou facilitador está ensinando através das atividades lúdicas e de experiências reais. Esta é uma forma de o aluno enxergar a importância e a função daquele conteúdo, acelerando o processo de aprendizagem e garantindo que as informações sejam aprendidas e assimiladas e não somente decoradas, levando a criança a uma evolução sensível e visível em todas as matérias”, explica Waleska, que acrescenta que o Alicerce chegou ao Paraná com o apoio de empresários e investidores locais.

