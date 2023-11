No Paraná o mês de outubro de 2023 registrou recorde no volume de chuva, superando inclusive a média histórica para o período, especialmente nas regiões sudoeste, sul, centro, Campos Gerais e em todo o leste do estado. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a precipitação neste mês pode ser considerada histórica pelo volume e também, pelas áreas que atingiu.

“Em vários municípios das regiões citadas as anomalias de chuva superaram os 150%, contudo foi na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) que foram registrados os maiores desvios positivos, superando os 200%“, afirma o Simepar.

Em Curitiba o volume chegou a 241%, ou seja, choveu quase duas vezes e meia mais que o esperado para o mês de outubro. Nas outras regiões do Paraná também houve registro de anomalias positivas de precipitação, porém menos significativas.

De acordo com o meteorologista do Simepar Samuel Braun, o clima chuvoso foi causado por vários fenômenos. “Sistemas de baixa pressão, calor e umidade da Amazônia, avanço de sistemas frontais, vários fenômenos que favoreceram as linhas de instabilidade”, explica.

Por conta do volume histórico de chuva em outubro, o Paraná sofreu alguns impactos, como alagamentos, inundações, enxurradas, interdição de rodovias por aumento do nível dos rios e por deslizamentos de taludes.

Previsão para novembro no Paraná

O alto volume de chuva também deve marcar presença em novembro. Conforme Braun, durante o mês, o fenômeno El Niño continua ativo no Oceano Pacífico com intensidade moderada, o que vai impactar e alterar a circulação atmosférica de modo global.

“Principalmente com o transporte de calor e umidade da Amazônia até a região sul do país. Dessa forma, as áreas de instabilidade acabam se desenvolvendo mais facilmente, os sistemas frontais acabam provocando mais chuva e os próprios sistemas de baixa pressão acabam ganhando força mais facilmente”, diz o meteorologista.

Por isso, a tendência é que em novembro a chuva seja acima da média principalmente nas regiões oeste, sudoeste, centro-sul, Campos Gerais, Região Metropolitana de Curitiba e litoral, que já foram as áreas mais atingidas pelas precipitações de outubro.

“Na região noroeste e norte é bem provável que a chuva fique mais próxima ou acima da média histórica, mas os valores não devem ser tão significativos”, completa Braun.

Já a temperatura, de forma geral no Paraná, deve ficar próxima da média histórica do mês de novembro.

