A Defesa Civil informou, nesta segunda-feira (30), que 57 municípios do Paraná foram atingidos pelas fortes chuvas nos últimos dias e que o número de pessoas atingidas e que permanecem desalojadas aumentaram no comparativo ao boletim anterior, divulgado durante o final de semana. Veja abaixo, fotos do parques de Curitiba após as chuvas.

A Defesa Civil aponta que 36.237 pessoas foram atingidas pelas chuvas, 1.894 permanecem desalojadas e 779 permanecem desabrigadas. O boletim do último domingo (29) contabilizava mais de 4,5 mil imóveis danificados. De acordo com a Defesa Civil, o número de imóveis danificados aumentou para 30.280.

Profissionais da Copel continuam os serviços para restabelecer a energia em áreas atingidas pelas fortes chuvas. Em todo o estado, 20,5 mil unidades consumidoras ficaram sem energia. Os municípios mais afetados foram União da Vitória, Prudentópolis, Cascavel, Campina da Lagoa e Rio Brando do Sul.

O temporal também aumentou rapidamente o nível do reservatório do Capivari, localizado em Campina Grande do Sul, que alimenta a Usina Governador Parigot de Souza. A vazão afluente subiu às 16 horas no sábado (28), passando de aproximadamente 60 m³/s para 217 m³/s. Na Usina Salto Caxias, localizada na região sudoeste, no final de semana, a vazão afluente saltou de 5 mil m³/s para 20 mil m³/s.

Segundo a Copel, as Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, registraram uma vazão de 24.200 m³/s, nesta segunda-feira, às 10 horas. A vazão está acima da média histórica de 1.500 m³/s.

Chuvas impactam parques na capital paranaense

A precipitação acumulada em Curitiba chegou a 119,4 mm, de acordo com a Defesa Civil, com rajadas de vento de 39,2 km/h. As fortes chuvas também impactaram os parques da capital.

Embora o rio do parque Barigui tenha sido projetado para evitar enchentes ao longo do leito do rio, as fortes chuvas deste domingo (30) fizeram com que o parque Barigui ficasse alagado.

A ponte do Parque Tingui, no bairro São João, foi interditada na manhã deste domingo (30). A interdição ocorreu preventivamente para evitar acidentes. A Prefeitura de Curitiba informou que os parques estão sendo monitorado pelas equipes das Administrações Regionais.

