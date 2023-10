Depois da chuvarada deste fim de semana, a segunda-feira (30), está sendo de limpeza e contagem dos prejuízos em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba. Lojas, escolas e várias ruas da cidade estão sujas de lama, prejudicando o acesso para várias pessoas.

Segundo boletim da Defesa Civil do Paraná, a cidade registrou, entre 29 e 30 de outubro, 215 pessoas afetadas pelos alagamentos na cidade. São 45 desalojados e 125 desabrigados. A Defesa Civil contabilizou 20 casas danificadas em Almirante Tamandaré.

A repórter fotográfico da Tribuna do Paraná, Átila Alberti, esteve pela manhã em algumas ruas do Centro e bairro de Tamandaré. Na Rua Emílio Johnson, no Centro, lojistas e funcionários limpavam os estabelecimentos na tentativa de atrair algum cliente para o período da tarde. Já na rua em si, uma tampa do bueiro chegou a ser deslocada com a força da água, veja imagens abaixo!

Na Fredolin Wolf, principal ponte de acesso de Almirante Tamandaré para Curitiba, os comerciantes estão limpando as lojas para depois avaliar o prejuízo. Em uma comércio de roupas e calçados, a água invadiu o espaço. Lama e muita sujeira no piso com a proprietária lavando a frente da loja.

Ainda em Tamandaré, não teve aula no colégio Ambrósio Bini. A água entrou pelos corredores, mas não causou prejuízos materiais.

As cidades de Almirante Tamandaré e Lapa também ainda estão com o abastecimento de água prejudicado.

Vídeo abaixo mostra como ficou uma das lojas situadas na Rua Emílio Johnson.

Chuvarada

Em Curitiba, que chegou a apresentar precipitação acumulada de 118,4 milímetros (mm) de chuva na Estação Meteorológica da Defesa Civil, no bairro Tatuquara, houve a necessidade de retirada de pessoas com barco na região do Caximba. No total, foram 38 famílias retiradas na região pelas equipes da Administração Tatuquara. As pessoas que ficaram desalojadas, foram para casa de parentes, amigos ou vizinhos.

Na 29 de outubro (Caximba), a Fundação de Ação Social (FAS), além de cadastrar todos os mais de 152 atingidos, entregou 21 colchões e 13 cobertores. No local, também entregues nove lonas por conta de destelhamentos.

Boletim estadual

Segundo boletim atualizado da Defesa Civil do Paraná, o Estado teve 70 municípios afetados pelas fortes chuvas. Veja abaixo o balanço mais recente:

Total de Municípios Atingidos: 70

Total de Ocorrências: 70

Total de pessoas afetadas: 38.690

Total de pessoas desalojadas: 4.038

Total de pessoas que permanecem desalojadas: 2.133

Total de pessoas desabrigadas: 768

Total de pessoas que permanecem desabrigadas: 789

Total de pessoas desaparecidas: 0

Total de pessoas que permanecem desaparecidas: 0

Total de pessoas feridas: 2

Total de pessoas mortas: 0

Total de pessoas enfermas: 0

Total de casas danificadas: 30.504

Total de casas destruídas: 26

