Bairros de Curitiba e de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), podem ter o abastecimento de água afetado nesta segunda-feira (30). O que provoca a falta de água em algumas regiões, conforme a Sanepar, é um problema eletromecânico ocorrido na Estação de Tratamento de Água Passaúna, na madrugada desta segunda. Veja abaixo os bairros impactados.

Bairros afetados

Curitiba

Cidade Industrial

São Miguel

Augusta

Araucária

Barigui

Capela Velha

Chapada

São Miguel

Thomaz Coelho



A previsão da companhia é de que a normalização ocorra em torno do meio-dia de forma gradativa. E a orientação é para que a população utilize a água com racionalidade.

Com caixa d’água

Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

Em caso de dúvidas ou solicitações, o Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br

