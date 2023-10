Um tornado foi filmado passando pela região da cidade de São José da Boa Vista, no norte pioneiro do Paraná. O vídeo é impressionante e mostra o fenômeno se formando e causando estragos na localidade de Água Branca. A passagem do tornado derrubou árvores, destelhou barracões e deixou famílias desalojadas.

A passagem do tornado no Paraná gerou estragos nos telhados de galpões e derrubou diversas árvores pelo município. O muro de uma cooperativa agropecuária foi derrubado pelos fortes ventos registrados na região.

+Leia mais! Chuva fecha estradas no Paraná: Veja quais estão bloqueadas!

Segundo moradores o tornado começou em uma parte urbana da cidade e depois avançou para a área rural, atingindo várias casas. Trinta e duas famílias tiveram as casas atingidas e destas seis tiveram que ser desalojadas para a casas de parentes. Mas esse número pode dobrar porque tem muita gente sem internet e comunicação. Por isso as equipes vão, nesta segunda-feira, percorrer as localidades atrás de mais pessoas afetadas pelo fenômeno.

A cidade tem pouco mais de 6 mil moradores, segundo Censo mais recente.

+ Leia mais: Temporal muda cartão postal de Curitiba; Parque Barigui está debaixo d’água

Assista ao vídeo abaixo:

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas??

No Batel Nova Mercadoteca de Curitiba: veja bares e restaurantes confirmados Especial Publicitário Aprenda a fazer receita fácil e deliciosa de bolo de aniversário Não sei se vou ou se fico… Parou leva multa? Motoristas encucados com sinalização duvidosa em rua de….