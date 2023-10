Chuva fecha estradas no Paraná: Veja quais estão bloqueadas!

As chuvas estão causando transtornos em rodovias que cruzam o Paraná. São sete pontos de atenção por parte do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) e motoristas. Segundo o DER-PR, alagamentos, escorregamento de terra e queda de árvores, são os principais motivos de bloqueios totais ou parciais. Confira abaixo, quais rodovias e os motivos.

PR-281 entre Realeza e São Valério – Há bloqueio devido à cheia do Rio Capanema. As águas estão prestes a atingir a superestrutura da ponte, trazendo risco de instabilidade da estrutura e de seus acessos. O DER/PR permanece monitorando o local e vai analisar os taludes e a ponte após as águas baixarem.

PR-364 entre Irati e São Mateus do Sul – Bloqueio parcial por escorregamento de terra que atingiu mais da metade da pista em um segmento. O trecho atualmente passa por obra de pavimentação. A empresa responsável pelos serviços já foi acionada para trabalhar na liberação da pista com a maior celeridade possível.

A PR-092 em Doutor Ulysses – Bloqueio total temporariamente devido à queda de árvores sobre a pista. Já foram acionados os serviços de corte e remoção do material, com o tráfego devendo ser liberado na sequência.

PRC-466 – Turvo e Pitanga – Está com múltiplos pontos de escorregamento de terra e vegetação, com a rodovia em meia-pista. Até o momento os danos foram identificados no km 193, km 199, km 200 e km 207, com o material caindo do talude sobre a pista direita. Os serviços de limpeza e remoção já foram acionados e os segmentos serão liberados o mais breve possível.

PR-092 (Rodovia dos Minérios) em Almirante Tamandaré – Está com dois pontos de alagamento, com bloqueio das pistas no km 10, próximo ao entroncamento com o Contorno Norte de Curitiba, e no km 16, no perímetro urbano do município. Os locais contam com sinalização de emergência e as pistas serão avaliadas pelo DER/PR após o nível das águas baixar, para verificar possíveis danos.

PR-405 (Guaraqueçaba) – Tem pontos de alagamento no km 48 e km 49, tornando inviável a travessia do trecho. A rodovia, que é não-pavimentada, é a principal ligação do município de Guaraqueçaba, no Litoral, com o restante da malha rodoviária. O DER/PR monitora o trecho está acionando equipe para fazer os serviços de melhorias necessários quando as águas baixarem.

PR-151 entre Ponta Grossa e Palmeira – Uma pista está bloqueada por escorregamento de terra próximo ao trevo de entroncamento com a PR-438, em Ponta Grossa. O dano está localizado no km 344, em trecho que faz ligação com o município de Palmeira. Já foi disponibilizada sinalização emergencial alertando os usuários, e os serviços de remoção e limpeza são providenciados.

