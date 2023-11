O Comitê de Técnica e Ética Médica da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba, reunido na última semana para análise epidemiológica do número de casos de covid-19 e a situação vacinal contra a doença na cidade, publicou na quarta-feira (1º) uma nova Nota Técnica com recomendações sobre o uso de máscara. Saiba quando usar a máscara, veja recomendações abaixo!

O documento, publicado no site da SMS, determina o uso obrigatório de máscaras para os profissionais de saúde que atuam na área assistencial das Unidades de Saúde de Curitiba. No caso de pacientes que buscam atendimento em serviços de saúde, o uso é fortemente recomendado.

Pessoas com sintomas respiratórios devem optar pela máscara para se proteger e também evitar a transmissão, seja do vírus da covid-19 ou de outros vírus respiratórios.

“Devemos relembrar o protocolo sanitário e nos manter protegidos. Se houver febre, tosse, espirros, dor de garganta, entre outros sintomas respiratórios, é preciso procurar atendimento de saúde e usar a máscara para evitar a transmissão”, destaca o diretor do Centro de Epidemiologia da SMS, Alcides Oliveira.

Aumento do número de casos

De 25 a 31 de outubro foi registrada uma média de 436 novos casos por dia, sendo que no início do mês, de 4 a 10 de outubro, a média diária era de 171 novos casos. Os números são ainda mais preocupantes comparados à primeira semana de agosto, quando eram registrados 28 novos casos de covid-19 por dia. No dia 31 de outubro, Curitiba atingiu 2.381 casos ativos de covid-19.

“Mantivemos o monitoramento constante da covid-19 em Curitiba desde o começo da pandemia, em março de 2020. Esta nova onda de casos registrada neste mês mostra que a doença permanece ativa e é preciso relembrar os cuidados para evitar a transmissão”, diz a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella.

Vacinação contra a covid-19

Outro alerta importante da SMS é para que a população receba as doses de reforço da vacina anticovid, como é o caso da vacina bivalente, chamada segunda geração do imunizante. São as vacinas que possuem em sua composição a cepa original e subvariantes da Ômicron, que têm registrado maior circulação desde janeiro de 2022.

Neste segundo semestre de 2023, o Brasil vive uma nova alta de casos da covid-19 atribuída por especialistas à possível entrada da subvariante EG.5 da Ômicron, chamada Eris, que foi identificada no país pela primeira vez no mês de agosto de 2023. “Se você não tomou nenhuma dose da vacina anticovid em 2023, procure uma Unidade de Saúde para atualizar seu esquema vacinal”, diz Alcides Oliveira.

Quem tem o aplicativo Saúde Já Curitiba pode verificar quando recebeu a última dose da vacina anticovid. Basta acessar a aba “Carteira de Vacinação” e clicar em “Aplicadas”.

A vacina bivalente, está disponível para todas as pessoas acima de 18 anos, que tenham concluído o esquema vacinal primário com duas doses e que tenham recebido a última aplicação há pelo menos 120 dias, como recomendado pelo Ministério da Saúde.

“Apesar de liberada para mais de 1,5 milhão de curitibanos, somente 28,9% do público-alvo compareceu para receber a vacina bivalente em nossas unidades de saúde. Quem ama, vacina, protege a si mesmo e também toda a comunidade”, reforça a secretária.

Secretaria reforça necessidade de isolamento

A SMS recomenda que as pessoas com confirmação de covid-19 se afastem das atividades presenciais por sete dias, contados após o início dos sintomas. O retorno às atividades presenciais pode ser feito a partir do oitavo dia, desde que a pessoa não apresente sintomas respiratórios e febre há pelo menos 24 horas (sem o uso de antitérmicos).

O uso de máscara é recomendado por 10 dias, contados a partir da confirmação do diagnóstico.

Aqueles que testarem positivo para a covid-19, mas não têm sinais ou sintomas da doença (casos assintomáticos), devem manter no mínimo cinco dias de isolamento, a partir da data do exame positivo, e utilizar máscara de proteção por 10 dias.

A pessoa com sintomas respiratórios leves pode buscar atendimento pela Central Saúde Já Curitiba – 3350-9000 e, quando necessário, poderá realizar consulta por telefone ou vídeo para receber as orientações pertinentes para o seu caso.

Orientação da SMS sobre o uso de máscaras

– Nas Unidades Assistenciais de Saúde da SMS o uso de máscaras, como Equipamento de Proteção Individual (EPI), é obrigatório para todos os trabalhadores, independente do posto de trabalho que ocupem.

– Para os demais serviços de saúde do município, é fortemente recomendado o uso de máscaras;

– Nos hospitais, a normatização interna cabe às respectivas Comissões de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH);

– Para visitantes e acompanhantes presentes nas áreas de atendimento e internação de pacientes também é fortemente recomendado o uso de máscara.

O uso de máscaras é fortemente recomendado nas seguintes situações:

– Pessoas com sintomas gripais (tosse, espirros, coriza, congestão nasal, dor de garganta, febre), assim como casos suspeitos ou confirmados de covid-19;

– Pacientes que tiveram contato próximo com caso confirmado nos últimos dez dias;

– Pessoas com fatores de risco para complicações da covid-19 (em especial imunossuprimidos, idosos, gestantes e pessoas com múltiplas comorbidades) em situações de maior risco de contaminação pela covid-19, como: locais fechados e mal ventilados, locais com aglomeração e em serviços de saúde.

– Na ocorrência de surto de covid-19 em determinado local ou instituição, recomenda-se o uso de máscara por todos os indivíduos do mesmo ambiente, devido ao potencial risco de transmissão por pessoas assintomáticas.

