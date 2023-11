Após oito meses de barulho, poeira e mudanças no trânsito, a Alameda Prudente de Moraes, na região central de Curitiba, está devidamente repaginada. Com investimentos de R$ 3,3 milhões, as obras de requalificação que abrangeram três quadras da Prudente foram entregues pelo prefeito Rafael Greca na última terça-feira (31).

LEIA MAIS – VÍDEO: Briga em obra da Linha Verde termina com quebra (pau) de contrato

A ação faz parte dos projetos Rosto da Cidade e Caminhar Melhor, da prefeitura de Curitiba, que aos poucos está revitalizando ruas e áreas da zona central com calçadas mais largas, iluminação especial, novo calçamento e até tratamento especial na fachada de alguns prédios. O objetivo é levar os curitibanos para o centro da cidade e dar novo fôlego à região, que ainda sofre o baque das mudanças sociais e econômicas pós-covid.

A nova Prudente

Após as obras de revitalização: calçadas mais baixas, largas e acessíveis para priorizar o pedestre. Foto: José Fernando Ogura/SMCS

Após as intervenções, o Polo Gastronômico da Prudente de Moraes, que abrange as três quadras entre a Alameda Dr. Carlos de Carvalho e a Rua Professor Fernando Moreira, agora conta com novas calçadas de acessibilidade plena (com meio-fio rebaixado), faixas em concreto liso e lousa de granito. O espaço foi ampliado para acomodar mesas dos bares e restaurantes e foram instalados postes de iluminação específicos para pedestres, além de luminárias viárias.

VIU ESSA? Máscara volta a ser recomendada em Curitiba contra covid-19; saiba quando usar

No trecho, que totaliza 2,3 mil m² de calçada e 420 metros de pavimento, a via foi revitalizada com o reaproveitamento de paralelepípedos originais, para preservar a identidade histórica da rua e diminuir a velocidade do tráfego. Foram incluídos ainda novos mobiliários urbanos, paisagismo, guarda-corpos e balizadores.

Mercado Municipal e Saldanha Marinho

Obras no entorno do Mercado Municipal, que vai ganhar um boulevard. Foto: Daniel Castellano/SMCS

A requalificação da Rua Prudente de Moraes faz parte de um conjunto de iniciativas da prefeitura de Curitiba para dar prioridade ao pedestre e promover a mobilidade sustentável em toda a cidade. No momento, treze quadras do entorno do Mercado Municipal passam pela repaginação, que entrou na reta final e deve ser concluída em janeiro de 2024, com a criação de um boulevard para pedestres e deslocamentos não motorizados entre as avenidas Sete de Setembro e Afonso Camargo.

LEIA MAIS – Entorno do Mercado Municipal de Curitiba ganhará cara nova; Veja como vai ficar!

Em breve, a rua Saldanha Marinho também irá passar por melhorias semelhantes. O projeto executivo está pronto e logo abre para a fase de licitação. A expectativa, segundo a diretora de projetos do Ippuc, a arquiteta Célia Bin, é que até o começo de 2024 a primeira etapa da obra seja iniciada. A revitalização da Saldanha Marinho será dividida em duas etapas. A primeira delas irá da Catedral de Curitiba à rua Fernando Moreira. Já a segunda fase irá até a altura da Praça da Espanha.

Você já viu essas??

Cena de filme!! Tornado no Paraná arranca telhados e derruba árvores; Vídeo impressiona Especial Publicitário Condor oferece 100 prêmios de um ano grátis e vales-compras instantâneos de até R$500 Veja as fotos Que lugar é esse?? Cartão postal de Curitiba fica debaixo d´água