Dez quadras do entorno do Mercado Municipal de Curitiba vão passar por uma grande obra a partir de maio. Segundo a prefeitura, as mudanças vão priorizar pedestres e deslocamentos não motorizados, além de valorizar o comércio da região, que tem tido muitos problemas com a presença de moradores de rua e até usuários de drogas. A autorização para a empresa vencedora da licitação começar os serviços já foi assinada. Os investimentos serão de R$ 9,7 milhões e as obras devem ser concluídas em 8 meses, ou seja, janeiro de 2024.

Segundo a prefeitura de Curitiba o projeto inclui novas calçadas, correção geométrica, drenagem, recuperação do asfalto, ciclovia, iluminação, sinalização semafórica e paisagismo. As intervenções fazem parte do projeto Caminhar Melhor, de implantação de novas calçadas e estrutura cicloviária, e do Programa Rosto da Cidade, de recuperação e revitalização da região central.

Obras no entorno do Mercado Municipal de Curitiba. Foto: Reprodução/ Ippuc.

Como será o trabalho?

As obras serão coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop). Os trabalhos terão início em 8 de maio e têm previsão de serem concluídas em oito meses. O projeto foi desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc).

“Temos um trabalho amplo pela cidade para fortalecer a inclusão a partir da acessibilidade com calçadas amplas e seguras, que estimulam os deslocamentos das pessoas caminhando pelos bairros, mas também para fortalecer o comércio”, explicou o prefeito em exercício Eduardo Pimentel.

Obra será em uma área de polígono

As melhorias no entorno do Mercado Municipal abrangem uma área que forma um polígono, compreendido entre as ruas Mariano Torres, Ubaldino do Amaral, Visconde de Guarapuava e Affonso Camargo, tendo ao Centro a Avenida Sete de Setembro.

“A Sete de Setembro, no trecho desde a Praça Baden Powell até a trincheira sob a Rua Ubaldino do Amaral, será o eixo dessa transformação”, explicou Rodrigo Rodrigues, secretário municipal de Obras Públicas. De acordo com Rodrigues, as obras serão executadas em etapas, começando pela Sete de Setembro, no trecho entre Ubaldino do Amaral e General Carneiro.

Serão feitas calçadas com faixa acessível em concreto, nova arborização, áreas de convivência e nova iluminação para pedestres, além da organização de placas e postes na área de serviços das calçadas. Uma ciclofaixa no eixo da Sete de Setembro será integrada às estruturas cicloviárias da via lenta da canaleta do Expresso e da Mariano Torres, seguindo até o eixo do Parque Ambiental.

Novo Boulevard em Curitiba

A General Carneiro, transversal à Sete de Setembro, será transformada em boulevard e eixo de animação com áreas de estaR, nova arborização e iluminação para pedestres, decks de convivência junto ao Mercado Municipal e faixa acessível, com 3 metros de largura, em concreto.

Onde a Sete de Setembro encontra a General Carneiro será feita a adequação geométrica das esquinas, com as ruas e o cruzamento no mesmo nível das calçadas. No conjunto de vias, será implantada rede lógica e infraestrutura para futura instalação de pontos de abastecimento de veículos elétricos.

Nas demais vias do entorno as guias rebaixadas serão padronizadas, as calçadas ampliadas e com faixa acessível com 1,5 metro de largura em concreto, alinhamento predial com acabamento em petit-pavê preto e o pavimento das faixas de serviços com reaproveitamento das lousinhas utilizadas no calçamento atual.

