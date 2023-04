Uma região histórica, importante e movimentada de Curitiba está sofrendo. Segundo relatos dos comerciantes que trabalham diariamente nas proximidades da Rodoferroviária, as ruas da região viraram “banheiros” a céu aberto, ponto de tráfico de drogas e de pequenos furtos.

Ao transitar pela Avenida Presidente Affonso Camargo, no bairro Jardim Botânico – principal via de acesso para a Rodoferroviária – ou em outras transversais como a Avenida Sete de Setembro, já no Centro, é fácil notar que o local está inseguro. A baixa presença de agentes de segurança, mesmo no horário comercial, ajuda a criar um clima pesado para aqueles que gostariam de ter uma região tranquila para seguir oferecendo produtos e serviços em seus estabelecimentos.

As reclamações partem de comerciantes como Sandra Andreia Francisco, 45 anos, dona de um salão de beleza. Ela conta que chegou a ter um espaço na frente do Mercado Municipal de Curitiba, mas não aguentou a insegurança provocada por moradores em situação de rua.

“É muito complicado para uma mulher andar sozinha por ali. Esse problema aumentou nos últimos dez anos. Tive que mudar de endereço, e hoje estou em uma sobreloja na Sete de Setembro. Fiz abaixo-assinado, fui na Câmara Municipal de Curitiba, tudo em vão. Entra prefeito e sai prefeito, e não muda nada. Eles voltam para cá”, desabafou Sandra.

Mudança da delegacia

Prédio onde funcionava a DHPP. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

Ainda segundo os lojistas e empresários locais, o que também prejudicou a região foi a saída da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que mudou para o bairro Tarumã. Quando ela funcionava na Avenida Sete de Setembro, policiais civis estavam sempre dando atenção aos pedestres e comerciantes.

Atualmente, o espaço que era ocupado pela DHPP está fechado. Informalmente, comerciantes informaram que moradores em situação de rua estariam entrando no prédio, mas a Polícia Civil desmentiu a informação.

Cal contra o mau cheiro

A falta de banheiros públicos gratuitos em Curitiba é uma reclamação antiga de Organizações Não Governamentais (ONGs) que auxiliam moradores em situação de rua. Além deles, o comércio reclama que a falta de banheiros provoca um mau cheiro constante nas ruas, o que faz com que lojistas desistam do negócio.

“Virou banheiro a céu aberto, fora os furtos e roubos que ocorrem na rua. Eu mesmo comprei um saco de cal para jogar na frente do meu comércio. Faço isso diariamente, pois não tem como trabalhar devido ao cheiro. Abro às 7h, mas chego antes até para limpar o que eles fazem. O comércio está fechando aqui perto, e esse é um dos motivos”, relatou um comerciante que pediu para não ter o nome mencionado na reportagem.

E aí, prefeitura?

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

De acordo com a Fundação de Ação Social (FAS), Curitiba mantém uma rede de proteção social formada por vários órgãos da administração. Em nota, o órgão informou que dentro da Rodoferroviária existe a Casa da Acolhida e do Regresso (CAR), onde a pessoa pode pedir uma vaga nos hotéis sociais, casa de passagem e dois Centros de Referência Especializado para a População em Situação de Rua (Centros Pop).

“Mais de 60% da população de rua de Curitiba se concentra na região central de Curitiba, onde a prefeitura, por meio da Fundação de Ação Social (FAS), mantém vários serviços. Próximo à Rodoferroviária, a prefeitura mantém a Praça Solidariedade um complexo de atendimento a pessoas em situação de rua, onde entre vários serviços, oferta acolhimento, banheiros com chuveiros, kits de higiene, alimentação, oferta de roupas limpas e calçados”, informou a FAS.

Ainda em nota, a FAS comunicou que equipes percorrem toda a cidade, principalmente na região central para abordagem de pessoas em situação de rua e oferta de serviços.

“Os encaminhamentos para a rede socioassistencial são realizados somente quando o usuário aceita atendimento. Nas políticas de assistência social e do trabalho e emprego são ofertados para essa população serviços como de abordagem social, acolhimento, local para higiene, alimentação, encaminhamento para outras políticas públicas de acordo com a necessidade da pessoa atendida, cursos de desenvolvimento pessoal e qualificação profissional, encaminhamento para vagas de emprego, além do atendimento técnico para a superação das vulnerabilidades sociais e saída das ruas”.

Furtos e roubos

Também em nota, a Polícia Militar (PM) comunicou que atua diuturnamente para combater a criminalidade na região, realizando policiamento preventivo e repressivo, seguindo o planejamento orientado por análises criminais, baseado em estatísticas e informações colhidas junto à própria comunidade, quando participativa. Além disso, são realizadas constantemente operações de saturação nas áreas com maior incidência de delitos.

Viu algo? Denuncie!

Por fim, a PM reforçou que é importante a participação da população através do telefone 190 ou do Aplicativo APP190 PR, sempre que notar a presença de pessoas em atitude suspeita e também para registro dos crimes para fins de estatística e aplicação das equipes policiais em locais críticos.

