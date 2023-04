Um homem de 52 anos, suspeito de armazenar conteúdo pornográfico infantil, foi preso flagrante em Curitiba, na manhã desta segunda-feira (17). A prisão foi feita pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), no bairro Cidade Industrial de Curitiba.

Segundo a polícia, o suspeito foi detido durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência. No local, os policiais analisaram o celular e computador do homem e localizaram o material na galeria do celular.

A investigação contou com o apoio da Polícia Federal.

