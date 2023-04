Tradicional armazém com quase 80 anos é demolido em Curitiba

E não restou pedra sobre pedra. Uma história de quase 80 anos chegou ao fim na semana passada no bairro Jardim Social, um dos mais valorizados de Curitiba. Bastião dos amistosos armazéns de secos e molhados desde 1946, o Armazém Zequinão não existe mais. Um dos imóveis mais antigos da região foi demolido completamente pelo novo proprietário do terreno.

O golpe final veio com a morte do senhor Gabriel Alceu Zequinão, que ocupou com atenção e gentileza o “lado de lá” do balcão do Armazém. Em 27 de dezembro de 2021 o comerciante morreu de uma parada cardiorespiratória.

O local era referência para os moradores mas antigos do bairro e imediações. Em 2017, os vizinhos resolveram se unir por um projeto de revitalização da construção, deteriorada e vandalizada com o passar do tempo. O repaginado Armazém ficou lindo e voltou a chamar a atenção de quem passava pela Rua Fagundes Varela.

Só que quem passou pelo local na última semana sentiu um nó na garganta, um aperto no peito saudoso. Em menos de dois dias a casa de madeira em que seo Gabriel morou por décadas e a fachada charmosa do Armazém Zequinão foram demolidas. O avanço do progresso é implacável, mas judia do coração de quem vê as coisas boas se perdendo pelo caminho.

No perfil Amigos do Jardim Social, que foi quem organizou a revitalização, a frustração foi muito grande. Lá também tem mais fotos da demolição.

Durante a demolição do Armazém Zequinão. Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz

Após a demolição do Armazém Zequinão. Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz



RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!

Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.



Participe dos grupos da Tribuna





Veja que incrível