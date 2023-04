Um engavetamento envolvendo três veículos em Curitiba deixou o trânsito ainda mais complicado na BR-277, na pista sentido Curitiba nas proximidades do Viaduto do Jardim Botânico. ninguém ficou ferido.

O acidente ocorreu um pouco depois da entrada da Rua Vicente de Carvalho na BR-277. Com isso, muito trânsito se formou na rodovia e nessa importante rua que termina na BR-277.

Acidente na faixa sentido Curitiba da BR-277 criou um mega congestionamento sentido Curitiba. Foto: Tribuna do Paraná.

Local complicado

Este trecho onde ocorreu o acidente é bastante complicado, principalmente nos horários de pico em Curitiba. Já foi palco de outros acidentes registrados ali no “pé” do viaduto do Jardim Botânico. Recentemente um carro ficou atravessado no viaduto após perder o controle.

Em 2017, exatamente no mesmo local, um engavetamento entre duas motos e um carro deixou uma pessoa ferida. Ainda naquele ano, um pouco mais pra frente no mesmo viaduto, o motorista de uma pickup perdeu o controle e destruiu o veículo que dirigia contra uma mureta de proteção.

