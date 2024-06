Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (24)

ALBERTO PINTO MACHADO, 65 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: ANTONIO MACHADO e MADALENA PINTO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 24 de junho de 2024 às 09:00h.

ALCEU DE OLIVEIRA, 75 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: TEREZINHA DE JESUS DE OLIVEIRA. Filiação: AGENOR DE OLIVEIRA e MERCEDES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S J DOS PINHAIS) CEMITERIO PARQUE CAMINHO DO CEU, segunda-feira, 24 de junho de 2024 às 17:00h.

ALCIONE SIQUEIRA, 86 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: MANOEL SIQUEIRA e GERTRUDES PINTO SIQUEIRA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, domingo, 23 de junho de 2024 às 17:00h.

ALDO WOICZEKOWSKY, 64 ano(s). Profissão: TECELÃO(Ã). Cônjuge: ANGELINA MARQUARDT WOICZEKOWSKY. Filiação: JOSE WOICZEKOWSKY e HELENA WOICZEKOWSKY. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 24 de junho de 2024.

ANA BRAUN, 86 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: PEDRO BRAUN e HELENA BRAUN. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 23 de junho de 2024 às 17:00h.

ANA CRISTINA MOREIRA, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARNALDO MOREIRA. Filiação: DANIEL PEREIRA D A SILVA e AUREA CIDRAL. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 24 de junho de 2024 às 10:00h.

ANA ONISKO, 68 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: NICOLAU ONISKO e FELKA ONISKO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 24 de junho de 2024 às 17:00h.

ANGELITA MIGUEL DE SOUZA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO SEVERO SOBRINHO. Filiação: ANTONIO MIGUEL DE SOUZA e RAIMUNDA LIMA DE OLIVEIRA. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 24 de junho de 2024.

ANTONIO BERLEZ, 79 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LINDAMIR TERESINHA DO PRADO BERLEZ. Filiação: AGUINELO BERTEZ e LUCIA STRAPASSON BERLEZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 24 de junho de 2024 às 16:30h.

ANTONIO CESAR TRAVISANI, 75 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JACIRA MACHADO TRAVISANI. Filiação: ULISSES TRAVISANI e ZELINDA PUPO TRAVISANI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 24 de junho de 2024 às 10:00h.

AURELIA BENKENDORFF, 66 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: OSNI CESAR BENKENDORFF. Filiação: ANTONIO LICINIO e DOLORES LICINIO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 24 de junho de 2024.

CLAUDE NANCY CAVALIM, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: BARTOLOMEU CAVALIM e EMILIA LUCJINSKI CAVALIM. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 24 de junho de 2024 às 15:00h.

DARCY DE MELLO DIAS, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EURICO CRESCENCIO DIAS. Filiação: MALAQUIAS BARCELLOS DE MELLO e THEREZA LUNELES DE MELLO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 23 de junho de 2024 às 16:00h.

DEBORA MARTINS DE OLIVEIRA CZELUSNIAK, 37 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: LUIZ CARLOS CZELUSNIAK e SANDRA MARA MARTINS DE OLIVEIRA CZELUSNIAK. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, segunda-feira, 24 de junho de 2024.

DIVAIR FERREIRA DE QUADROS, 78 ano(s). Profissão: EDUCADOR(A). Cônjuge: PEDRO DE QUADROS. Filiação: DIONISIO LUIZ FERREIRA e ADELINA DE OLIVEIRA FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 24 de junho de 2024.

DIVONEI DE LIMA, 69 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: LINDAMIR PARANHOS DE LIMA. Filiação: MANOEL JOSE DE LIMA e MARIA ANTONIA BRASILIA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 24 de junho de 2024.

ELI EROZI ARNDT, 84 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: LEONI SANTOS ARNDT. Filiação: EDUARDO ARNDT e ESCOLASTICA ARNDT. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 24 de junho de 2024 às 11:00h.

ERNESTO LACK, 98 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: TEREZINHA LACK. Filiação: WERNER LACK e PAULA ZIMMERMANN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 23 de junho de 2024 às 17:00h.

IOANNIS DIMITRIOS NICOU, 87 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ANA MARIA LUCIONI NICOU. Filiação: CONSTANTINOS DIMITRIOS NICOU e ASIMINA NICOU. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 24 de junho de 2024.

IRENE MACHADO BUDANTE, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALFREDO JORGE BUDANTE. Filiação: MANOEL DA ROCHA MACHADO e MARIA REBELO MACHADO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 24 de junho de 2024 às 16:00h.

ISIS VITORIA ROSA DOS SANTOS, 5 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: NAO CONSTA e JULIANA ROSA DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, segunda-feira, 24 de junho de 2024 às 16:00h.

IVO ALFREDO, 79 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Filiação: JOSE LUIZ ALFREDO e MARIA TEODORA ALFREDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 24 de junho de 2024 às 16:30h.

JOAO ANTONIO DE CAMARGO, 67 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: LEIA MARA RIBEIRO DE CAMARGO. Filiação: SALUSTIANO JOSE DE CAMARGO e MARIA DA LUZ DE CAMARGO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 24 de junho de 2024 às 09:00h.

JOAO GERVASIO DIAS, 84 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: PEDRO JOAQUIM DIAS e AVELINA FERREIRA DIAS. Sepultamento: CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA – FAXINAL DOS DIAS – LAPA/PR, segunda-feira, 24 de junho de 2024.

JOCEVANI RODRIGUES HOFFMANN, 70 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JOAO HOFFMANN e CECILIA RODRIGUES HOFFMANN. Sepultamento: PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, segunda-feira, 24 de junho de 2024 às 17:00h.

JORGE LIMA DOS SANTOS, 84 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: VALERIA MARIA LIMA DOS SANTOS. Filiação: CUSTODIO FERREIRA DE SOUZA e GABRIELA LIMA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 24 de junho de 2024 às 16:30h.

JOSE DE LIMA, 78 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: TERESA DO ROCIO NEVES DE LIMA. Filiação: SILVANA PATRICIA DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 24 de junho de 2024 às 16:00h.

JOSE SEVERINO DA SILVA, 84 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: SEVERINO EDUARDO DA SILVA e MARIA CECILIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 24 de junho de 2024 às 10:00h.

JULIAN KAWALEC, 71 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIA KAWALEC. Filiação: STANISLAN KAWALEC e CZESLANA KAWALEC. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 24 de junho de 2024 às 17:00h.

MANOEL DE FARIA, 79 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ROSILENE MARIA RODRIGUES FARIA. Filiação: ARGEMIRO DE FARIA e JESUS MIRANDA FARIA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, segunda-feira, 24 de junho de 2024 às 10:00h.

MAURICIO ALKINDER STEMBERG, 56 ano(s). Profissão: MUSICO. Filiação: ARNALDO STEMBERG e TERESINHA STEMBERG. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 24 de junho de 2024 às 11:00h.

NAIR ERNESTO MACHADO, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BENEDITO ERNESTO MACHADO e ALBERTINA GONCALVES MACHADO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 24 de junho de 2024 às 15:00h.

NATALIA CZAIA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO CZAIA. Filiação: ALEXANDRE FILLA e CLARA FILLA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 24 de junho de 2024 às 17:00h.

NELSON SAKAE, 76 ano(s). Profissão: AUDITOR(A). Filiação: TOSHUKE SAKAE e ZURINA SAKAE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 24 de junho de 2024 às 16:30h.

PALMIRA PEREZ CABO CARDOSO, 82 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Cônjuge: AGRIPINO JOAO GUALBERTO CARDOSO. Filiação: JOAO PEREZ CABO e ANGELINA NEVES PEREZ. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, segunda-feira, 24 de junho de 2024 às 13:00h.

PEDRO SKAVINSKI, 65 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: SUZANA ALVES CARDOZO SKAVINSKI. Filiação: JOAO SKAVINSKI e VERONICA MRUZ SKAVINSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, segunda-feira, 24 de junho de 2024.

RENA LORENZI DE VASCONCELOS, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELIAS LOPES DE VASCONCELOS. Filiação: EMILIO LORENZI e ANGELA LORENZI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 23 de junho de 2024 às 17:00h.

ROSEMERI TEREZINHA BINI ALVES, 64 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: VILMAR ALVES. Filiação: GERALDO AMBROSIO BINI e LEOLINA DE FRETAS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 24 de junho de 2024 às 16:30h.

RUI DA SILVA BRITO, 79 ano(s). Profissão: DENTISTA. Cônjuge: LIGIA RABELLO DE MELLO BRITO. Filiação: VICENTE BRITO e ALFREDINA DA SILVA BRITO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 24 de junho de 2024 às 15:00h.

SEBASTIAO DOS SANTOS, 84 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: LOURDES MREGLAD DOS SANTOS. Filiação: NOA CONSTA e ANA ROSA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 24 de junho de 2024 às 15:00h.

SOLANGE FATIMA CANDIDA DE SA DA CRUZ, 57 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: SERGIO RAIMUNDO DA CRUZ. Filiação: ARCIZIO NICOLASCO DE SA e ROSA CANDIDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 24 de junho de 2024 às 15:00h.

THAYLER MIGUEL CALIXTO DE OLIVEIRA, 9 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: MAICON DOUGLAS BRISOLA DE OLIVEIRA e THALIA GABRIELA CARTONILHO CALIXTO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 24 de junho de 2024.

VALDEMAR DA SILVA BRITO, 54 ano(s). Profissão: FUNILEIRO(A). Filiação: JOSE CARDOSO DE BRITO e JUDITE DA SILVA BRITO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 24 de junho de 2024 às 16:30h.

