A primeira onda de frio do ano promete mandar as temperaturas mínimas em Curitiba para baixo dos 10ºC a partir desta quarta-feira (19). Segundo o Simepar, na quinta e sexta-feira (21), feriado de Tiradentes, as mínimas chegam aos 8ºC e as máximas ficam na casa dos 16ºC. O frio chega após as chuvas intensas que são previstas para esta terça-feira (18) e, além disso, há risco da ocorrência de geadas no Paraná a partir de quinta-feira (20).

A friaca está chegando, não tem jeito de escapar, mas antes disso tem muita chuva a caminho da região leste do Paraná, mais especificamente litoral.

Segundo o meteorologista Lizando Jacobsen, do Simepar, nesta terça-feira a intensidade da chuva deve aumentar na região litorânea do Paraná. “Alto índice de chuva previsto para a região, podendo superar os 50 mm em muitas das praias”, disse.

O meteorologista alertou ainda para a chance do registro perto de 100 milímetros na região da Serra do Mar, o que coloca a atenção lá em cima, visto que recentemente o litoral sofreu muitos problemas por causa das fortes chuvas que atingiram a região nos últimos meses.

+Emboscada! Fotógrafo cai em emboscada e tem equipamento roubado com fotos tiradas em casamento em Curitiba

Depois da chuva, o frio!

Depois dessa grande quantidade de chuva, a previsão indica uma onda de frio para Curitiba e grande parte do Paraná. “De quarta-feira em diante as temperaturas caem bastante em todas as regiões do Paraná. Teremos um resfriamento mais significativo na quinta-feira no Paraná, inclusive com a possibilidade de formação de geadas“, adiantou o meteorologista Lizando Jacobsen, do Simepar.

Lembrando que a previsão para o outono já indicava a presença a ocorrência de geada já para o mês me Maio.

Atenção aos alertas de geada

A partir da primeira semana de maio, o Simepar, em parceria com o IDR-Paraná, emite as previsões de geada para todas as regiões do Estado por categorias de intensidade – fraca, moderada ou forte – com antecedência de 72, 48 e 24 horas. Mensagens do Alerta Geada são disseminadas por celular e e-mail para usuários cadastrados, bem como nas redes sociais e veículos de comunicação.

Veja que incrível