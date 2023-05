A Alameda Prudente de Moraes, no Centro de Curitiba, está sendo requalificada. As melhorias abrangem três quadras da rua, entre a Rua Alameda Dr. Carlos de Carvalho e a Rua Professor Fernando Moreira, totalizando 800 metros de calçada e 420 metros de pavimento.

Segundo a Prefeitura de Curitiba as intervenções são para priorizar os pedestres, estimular a permanências das pessoas na região, fomentar a mobilidade ativa e fortalecer o comércio local.

Com investimentos de R$ 3,3 milhões, as obras tiveram início em janeiro deste ano e têm previsão de conclusão para julho. A requalificação da Prudente de Moraes integra o programa Rosto da Cidade, de renovação do espaço urbano da região central, e o projeto Caminhar Melhor, de implantação de novas calçadas e ampliação da estrutura cicloviária.

Projeto de requalificação da Alameda Prudente de Moraes. Imagens: Ippuc Projeto de requalificação da Alameda Prudente de Moraes. Imagens: Ippuc Obras de requalificação da Alameda Prudente de Moraes, no Centro. Curitiba, 11/05/2023. Foto: Pedro Ribas/SMCS Obras de requalificação da Alameda Prudente de Moraes, no Centro. Curitiba, 11/05/2023. Foto: Pedro Ribas/SMCS Obras de requalificação da Alameda Prudente de Moraes, no Centro. Curitiba, 11/05/2023. Foto: Pedro Ribas/SMCS Obras de requalificação da Alameda Prudente de Moraes, no Centro. Curitiba, 11/05/2023. Foto: Pedro Ribas/SMCS Obras de requalificação da Alameda Prudente de Moraes, no Centro. Curitiba, 11/05/2023. Foto: Pedro Ribas/SMCS Obras de requalificação da Alameda Prudente de Moraes, no Centro. Curitiba, 11/05/2023. Foto: Pedro Ribas/SMCS

Fotos: Pedro Ribas/SMCS e IPPUC

“A requalificação da Rua Prudente de Moraes reflete nosso compromisso em priorizar os pedestres, estimular a mobilidade ativa e fortalecer o comércio local, criando espaços de convívio e valorizando o bem-estar da população”, diz o prefeito Rafael Greca.

As obras são coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e o projeto foi desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc).

Acessibilidade

O arquiteto do Ippuc, Mauro Magnabosco, ressaltou que a requalificação da Prudente de Moraes atende às premissas de acessibilidade, sustentabilidade, segurança e criação de espaços de convívio.

“Trata-se de um importante reforço à economia local, com a ampliação de área externa para mesas de bares e restaurantes, melhor acessibilidade para estimular que as pessoas caminhem pelo local e que permaneçam por mais tempo na região, segurança, além do estímulo para o uso de meios de transporte não motorizados, como a bicicleta”, explica Magnabosco.

As novas calçadas da Prudente de Moraes contarão com acessibilidade plena, com faixas em concreto liso e lousa de granito. O espaço está sendo ampliado para acomodar mesas de estabelecimentos comerciais e serão instalados postes de iluminação específicos para pedestres, além das luminárias viárias e novos mobiliários urbanos.

Identidade histórica

O pavimento da via também será revitalizado, com o uso de paralelepípedos reaproveitados, preservando a identidade histórica da rua. Essa escolha, além de conferir charme à via, contribuirá para diminuir a velocidade do tráfego e transformar a rua em um espaço compartilhado entre diferentes modais de transporte.

A sustentabilidade é um dos princípios fundamentais do projeto e a reutilização dos paralelepípedos retirados durante as obras reforça esse compromisso, evitando o desperdício de materiais e reduzindo o impacto ambiental.

Etapas da obra

O secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues, explicou que para minimizar os transtornos ao comércio local, as obras estão sendo realizadas de forma gradual, quadra a quadra. “Iniciamos com as melhorias a partir do cruzamento da Prudente de Moraes com a Fernando Moreira e fomos avançando. O primeiro trecho, entre a Fernando Moreira e a Alameda Augusto Stellfeld, já recebeu o novo pavimento e as faixas acessíveis nos passeios.” diz Rodrigues.

Na próxima etapa, entre a Alameda Augusto Stellfeld e a Saldanha Marinho, as calçadas estão sendo reformadas e as equipes estão trabalhando na implantação do novo pavimento. A camada de asfalto já foi removida em todo o trecho, os paralelepípedos foram retirados e uma nova base está sendo preparada para receber o pavimento revitalizado.

Com a conclusão das duas primeiras quadras, as obras seguirão até a Rua Dr. Carlos de Carvalho, abrangendo todo o trecho previsto.

