Ruas de Curitiba terão bloqueios no trânsito neste domingo (14) para a realização da Meia Maratona Internacional de Curitiba. A corrida deve reunir 4.500 participantes, com largada prevista para as 6h, na Avenida Dário Lopes dos Santos, atrás do Estádio Durival de Britto e Silva, no bairro Jardim Botânico.

A previsão de término da Meia Maratona é as 9h, com chegada na Avenida Dário Lopes dos Santos – bloqueada já neste sábado (13), para montagem da estrutura do evento. Na prova, serão três modalidades – 5 km, 10 km e 21 km.

Ruas e avenidas que fazem parte do trajeto

Avenida Dario Lopes dos Santos

Avenida Marechal Floriano Peixoto

Rua Engenheiro Rebouças

Rua Professora Annette Macedo

Rua São Joaquim

Rua Hildebrando de Araújo

Viaduto do Capanema

Rua João Batista Ribeiro

Rua Engenheiro Leão Sounis

Rua Conselheiro Laurindo

Rua Doutor Reynaldo Machado

Rua Iapó

Rua Pedro de Toledo

Rua Aluízio Finzetto

Rua João Parolin

Rua Conselheiro Dantas

Rua Comendador Roseira

Rua Cyro Vellozo

Rua João Viana Seiler

Rua João Negrão

Rua Ubaldino do Amaral

Rua Amâncio Moro

Rua Mauá

Rua Doutor Zamenhof

Rua Machado de Assis

Rua Alberto Bolliger

Rua Sete de Abril

Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) e monitores estarão ao longo do percurso para auxiliar na organização e efetuar novos bloqueios temporários em caso de necessidade.

Linhas de ônibus

A Urbanização de Curitiba (Urbs) informa que 28 linhas de ônibus terão desvios por conta da alteração de trânsito para a Meia Matarona Internacional de Curitiba no domingo. Os desvios dos ônibus serão das 6h às 10h. Confira aqui as alterações.

As linhas são que terão desvios são:

010-Interbairros I (horário)

011-Interbairros I (anti-horário)

175-Bom Retiro/PUC

216-Cabral/Portão

307-B. Alto/Sta. Felicidade

361-Augusto Stresser

365-Jd. Social/Batel

366-Itupava /Hosp. Militar

371-Higienópolis

372-Tarumã

373-AltoTarumã

374-Hugo Lange

375-Sagrado Coração

386-Cajuru

505-Boqueirão/C. Cívico

387-Palotinos

461-Sta. Bárbara

462-Petrópolis

463-Solitude

464-A. Munhoz/Jd.Botânico

465-Erasto Gaertner

466-Estudantes

477-V. Macedo Via Guabirotuba

050-Interbairros V

380-Detran/Vicente Machado

471-V.São Paulo

472-Uberaba

475-Canal Belém

