Vacina da gripe é liberada para toda a população pelo Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde ampliou, na sexta-feira (12), o público-alvo da vacinação contra a gripe. A partir desta segunda-feira (15), toda a população acima de seis meses de idade poderá procurar os postos de saúde para se imunizar. A disponibilização das doses depende de planejamento a ser estabelecido por estados e municípios.

De acordo com o ministério, a medida tem por objetivo reduzir a incidência da doença respiratória, que pode levar a quadros graves, internações e mortes. Além disso, segundo a pasta, a orientação atende a pedido de estados e municípios, que podem usar as vacinas em estoque e adotar estratégias locais para operacionalizar a imunização, atendendo às realidades de cada região.

A vacina é disponibilizada gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde(SUS). A campanha nacional de vacinação contra a gripe teve início no dia 10 de abril. Até o momento, aproximadamente 21 milhões de pessoas receberam a vacina contra a Influenza, o que representa cerca de 30% do grupo prioritário. A meta é vacinar, pelo menos, 90% de cada um dos grupos prioritários.

