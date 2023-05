Médico é preso suspeito de importunação sexual em posto de saúde da Grande Curitiba

Um médico de 55 anos foi preso na quarta-feira (10) suspeito de importunar sexualmente uma colega de trabalho em um posto de saúde de Adrianópolis, na Região Metropolitana de Curitiba, segundo a Polícia Civil.

De acordo com a investigação, imagens de segurança registram o momento em que a vítima caminha por um corredor. Em seguida, ele a agarra e a beija, enquanto ela demonstra resistência.

O médico já possui antecedentes criminais por homicídio, outro assédio sexual, furto e violência doméstica

Polícia reforça importância de denunciar

A Polícia Civil orienta que toda vítima de crime de importunação sexual ou semelhante deve fazer o registro do Boletim de Ocorrência, seja na delegacia ou mesmo o boletim via internet. Além disso, as denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181 do Disque-Denúncia.

