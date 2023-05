O homem suspeito de matar a pequena Isabely Alexandra Marino, de nove anos, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), foi encaminhado para a Cadeia Pública da capital. A criança foi encontrada morta dentro do sofá da casa do suspeito.

Ao ter conhecimento da tragédia, moradores do bairro espancaram o homem, que foi encaminhado a um hospital antes de ir para o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria) da Polícia Civil.

Ele foi ouvido pelas autoridades e durante à noite foi para a Cadeia Pública de Curitiba, que fica aproximadamente cinco quilômetros do local do crime. A Tribuna do Paraná chegou a entrar na casa, onde há um clima pesado e tétrico.

O corpo de Izabely vai ser velado neste sábado (13), a partir das 17h na Igreja Evangélica São Gabriel. O sepultamento ocorrerá em Almirante Tamandaré, na região Metropolitana de Curitiba.

Crime que chocou Curitiba

O corpo de Bombeiros confirmou no final da manhã de sexta-feira (12), que encontrou o corpo da pequena Isabely Alexandra Mariano, de apenas nove anos. Ela tinha desaparecido na noite da última quinta-feira (11), na comunidade Dona Cida, na Cidade Industrial de Curitiba. O principal suspeito do crime está preso, trata-se de um homem de 37 anos, autuado em flagrante, segundo a Polícia Civil.

Encontrar a criança foi bastante chocante, conforme descreveu o major Gabriel, do Corpo de Bombeiros. “Estávamos procurando em região de mata, mas o corpo estava escondido dentro de um sofá da casa. Cena bastante pesada, a criança está nua. Ele abriu o sofá e escondeu embaixo”, descreveu o militar, no local do crime.

