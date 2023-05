O corpo de Bombeiros confirmou, no final da manhã desta sexta-feira (12), que encontrou o corpo da pequena Isabeli Alexandra Mariano, de apenas oito anos. Ela tinha desaparecido na noite desta quinta-feira (11), na comunidade Dona Cida, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). O principal suspeito do crime está preso, trata-se de um homem de 37 anos, autuado em flagrante, segundo a Polícia Civil.

Uma imagem bastante chocante, conforme descreveu o major Gabriel, do Corpo de Bombeiros. “Estávamos procurando em região de mata, mas o corpo estava escondido dentro de um sofá da casa. Cena bastante pesada, a criança está nua. Ele abriu o sofá e escondeu embaixo”, descreveu o militar no local do crime.

O major deu mais detalhes do local onde a criança estava. “Ela está nua. Não mexemos no corpo, só aferimos os sinais vitais para confirmar se está em óbito. Entregamos para a perícia. Tinha sinais de sangue próximo das pernas”, revelou o militar bastante chocado.

Isabeli saiu para a rua na noite desta quinta-feira e desapareceu após ser vista com um homem. O corpo foi encontrado nesta sexta-feira dentro de um sofá. Foto: Reprodução/G1.

O crime

Segundo a mãe de Isabeli contou em depoimento, a menina estava brincando na rua de bicicleta e voltou para a casa. Depois, pediu para ir para aulas de futebol ministradas para a comunidade. Porém, ela não foi para a aula e saiu para a rua. Depois disso ela teria encontrado um homem que teria dado 100 reais para ela comprar um lanche, quando ela sumiu. Estas informações são do Meio Dia Paraná.

Comunidade quer justiça!

Enquanto os Bombeiros faziam os trabalhos na casa onde estava o corpo de Isabeli, a comunidade Donas Ciba cobrava Justiça pelo crime brutal contra a criança.

Delegada Patrícia Nobre seguirá investigando o caso. O suspeito segue com escolta policial. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

