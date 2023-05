Menina de 8 anos some após ser vista com homem em Curitiba

>>> Atualização! Brutal! Corpo de criança é achado por bombeiros dentro de sofá em Curitiba

Uma menina de 8 anos, identificada como Isabeli Alexandra Mariano, desapareceu em Curitiba na noite de quinta-feira (11), na Cidade Industrial (CIC), e polícia faz buscas para encontrá-la. O desaparecimento foi na comunidade Dona Cida, por volta das 20h. Um homem teria sido visto com a criança, pouco antes da ocorrência, e chegou a ser agredido.

Câmeras de segurança mostram a menina passando na rua e o suspeito também, logo atrás. Moradores teriam visto ele oferecendo dinheiro à menina. Porém, a menina seguiu sem ser encontrada mesmo após o homem ser agredido pela comunidade. A polícia Militar prendeu um homem na madrugada desta sexta-feira (12) suspeito de envolvimento no desaparecimento.

Nesta manhã de sexta-feira (12), segundo a Polícia Civil (PCPR), ainda não havia informações sobre o paradeiro da menina. A PCPR ressalta que quaisquer informações sobre o desaparecimento da criança podem ser repassadas pelo telefone 181.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!