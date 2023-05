“Parece algo de terror, com brinquedos que parecem atrativos para crianças. O que será que ela não passou na mão desse facínora“? As palavras chocantes são do capitão Gonçalves, da Polícia Militar, que presenciou a cena de um crime brutal em Curitiba: a morte de uma menina de 8 anos de idade. O suspeito do crime, um homem de 37 anos, viúvo, que tem dois filhos (entre eles uma menina com idade próxima à da vítima), foi preso ainda na madrugada pela polícia Militar.

O repórter fotográfico Átila Alberti, da Tribuna do Paraná, teve acesso ao interior da casa onde o corpo da pequena Isabeli Alexandra Mariano foi encontrado. A criança estava dentro do forro de um sofá com marcas de sangue, o que indicam abuso sexual.

“A casa parece algo de terror. Tem muitos brinquedos, muitos DVD´s infantis, pelúcias, parece um atrativo para aliciar as crianças. A polícia investigativa esteve aqui e teve essa sensação. Realmente, entrando aqui é um terror. O que que essa criança passou na mão desse facínora? É bastante triste vermos uma situação como essa.”, revelou o capitão.

O homem, viúvo, vivia no local com seus dois filhos. Uma menina de 8 anos e um menino. “Por conta de toda essa brutalidade e algo desumano, a polícia investigativa vai iniciar uma linha de investigação para saber a condição que viviam estas crianças. A menina tem aparente idade semelhante com a da vítima e um menino. Realmente presenciar isso é um terror. A gente que trabalha na área policial vê muitas atrocidades, mas esta de hoje foi muito atípica, desumana”, descreveu o capitão.

Segundo o policial, os filhos do suspeito não estavam na casa no momento do crime. “Todos nós temos filhos, sobrinhos e, quando vemos uma criança no fundo de um sofá, dentro do forro, dessa forma, é algo assim que não tem como se emocionar com algo tão dantesco, tão brutal”, completou o policial militar.

Cena do crime

Brinquedos, roupas jogadas, decoração infantil e, por fim, o local onde estava o corpo de Isabeli. Confira abaixo imagens de como é o interior da casa onde ocorreu o crime que chocou Curitiba:

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Veja que incrível

