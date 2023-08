Uma nova interrupção no trânsito vai ocorrer a partir desta quinta-feira (03), no entorno do Mercado Municipal, no Centro de Curitiba. Com o avanço das obras de revitalização, as obras irão bloquear por quinze dias o cruzamento da Avenida Sete de Setembro (pista da esquerda) com a Rua General Carneiro.

Imagem: Divulgação/SMCS

Se a pista do lado esquerdo vai estar bloqueada, ao menos o trecho da direita poderá ser utilizado. Esse espaço estava interrompido desde o dia 17 de julho para o início dos serviços de elevação do cruzamento. A faixa em concreto, na mesma altura da via em paralelepípedo, vai obrigar os motoristas a reduzir a velocidade ao se aproximarem do cruzamento e ampliar a visibilidade do pedestre.

A via estará devidamente sinalizado e agentes da Setran estarão no local para orientar o tráfego.

Trecho liberado

Entorno do Mercado Municipal passa por obras de requalificação. Foto: José Fernando Ogura/SMCS

Nesta sexta-feira (04), a partir das 9h30, o trecho da Rua General Carneiro compreendido entre as avenidas Presidente Affonso Camargo e Sete de Setembro, será liberado e voltará a ter trânsito em mão única. Os carros que hoje acessam a Rua General Carneiro pela Affonso Camargo voltam a acessá-la pela Avenida Sete de Setembro em um único sentido.

As linhas de transporte público não terão alteração. Já os ônibus da Linha Turismo permanecerão trafegando pela Avenida Presidente Affonso Camargo até a finalização dos serviços no cruzamento e liberação total do tráfego.

Obras para os pedestres

Segundo a prefeitura, as mudanças vão priorizar pedestres e deslocamentos não motorizados, além de valorizar o comércio da região.

Foto: José Fernando Ogura/SMCS

“A ideia da reforma é criar um eixo com decks, áreas de estar, nova arborização e iluminação para pedestres. Contamos com a compreensão e colaboração de todos nessa obra da revitalização. Os serviços foram programados para acontecer com o menor impacto possível, ainda assim há situações que dependerão de adequações temporárias e cujos benefícios serão duradouros”, explicou o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues.

A revitalização faz parte do projeto Caminhar Melhor, de implantação de novas calçadas e estrutura cicloviária, e do Programa Rosto da Cidade, de recuperação e revitalização da região central.

