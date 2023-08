Um balão de grandes proporções gerou transtornos por Curitiba na tarde desta quarta-feira (02). Por volta das 15h30, moradores ligaram para a Polícia Militar, por meio da Central 190, revelando o perigo do balão, que estava próximo da fábrica da Volvo, na região da Cidade Industrial (CIC).

O balão atravessou o céu de vários bairros da capital e caiu no meio da Rua General Potiguara, no bairro Fazendinha. Com a queda, o balão atingiu a fiação elétrica e provocou um curto circuito. Segundo informações da Copel, mais de 17 mil pessoas chegaram a ficar sem luz com o acidente.

Soltar balões é crime

Produzir, transportar, vender ou soltar balões que possam provocar incêndios é crime ambiental, previsto no artigo 42 da Lei nº 9.605 de 1998, com detenção de um a três anos e multa.

Além de não soltar balões, o Corpo de Bombeiros pede que a população colabore com denúncias, que podem ser feitas anonimamente através do Disque Denúncia 181 (por telefone ou portal), ou ainda por meio do 190, da Polícia Militar, se for passível de flagrante.

Em casos de emergências, incêndios ou incidentes envolvendo balões, deve-se entrar em contato com o Corpo de Bombeiros através do telefone 193.

