Casa gelada em dia quente é bom sinal; arquiteto explica o porquê

Curitiba esteve bastante ensolarada nesta quarta-feira (02). A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que a máxima foi de 23ºC. No entanto, quem está em algum ambiente interno pode ter notado que está frio ou, no mínimo, mais fresco do que lá fora.

Essa diferença na temperatura dos ambientes pode ser explicada. Segundo o sócio e consultor de Sustentabilidade da Bloco Base, Iago de Oliveira, isso acontece porque os materiais usados em uma construção possuem uma característica chamada inércia térmica, que significa qual é a dificuldade do material em mudar de temperatura.

“A inércia é positiva. Imagine que hoje está um sol na sua casa. O concreto vai demorar para mudar de temperatura, mas quando a noite chegar e ficar mais frio, a sua casa ainda vai estar em uma temperatura confortável”, explica o engenheiro.

Ou seja, por conta da inércia térmica, a temperatura de dentro de uma residência não vai mudar rapidamente de acordo com o que está lá fora. É por isso que em um dia ensolarado e quente, por exemplo, é possível ter a sensação de que a casa continua fresca, mesmo com a presença do sol forte.

No entanto, Iago comenta que existem alguns materiais que possuem inércia térmica pequena, como o vidro. “Em apartamentos com muito vidro, quem está dentro está muito sujeito ao que está acontecendo lá fora. Esfriou e rapidamente fica frio dentro também. Esse é o pior cenário para apartamentos residenciais”, afirma.

Por isso, o objetivo de uma construção, e também da Bloco Base, é realizar projetos que protejam termicamente os ambientes para que as pessoas que estão no local vivam com conforto.

“A ideia é sempre deixar a temperatura interna em um intervalo confortável. O ideal é conservar o calor de uma forma que ele não seja rapidamente perdido. Mas ao mesmo tempo, quando faz calor, não esquentar de uma vez”, diz o especialista.

De acordo com o engenheiro, é possível conferir como vai ser a temperatura de uma construção desde o início do projeto. E seguir esse passo é ideal para garantir mais conforto no futuro.

