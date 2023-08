Nova Casa noturna é alvo (e palco) de piadas em Curitiba

Inaugurada em 30 de junho, a Dhouse é a nova casa de comédia de Curitiba, fundada pelo humorista e precursor de shows de stand up comedy no país, Diogo Portugal. Para conhecer um pouco mais sobre a proposta do clube, a Tribuna conversou com o comediante.

“Sonhava em ter um lugar ideal para o comediante se apresentar. Quando eu comecei a fazer comédia, em Curitiba, não tinha um espaço para o comediante. Então eu fazia eventos e shows onde não era o lugar para eu estar. As pessoas não estavam preparadas para ver comédia nos lugares onde eu me apresentava”, conta Diogo.

Diogo nasceu e iniciou a carreira de humorista em Curitiba e, por isso, decidiu abrir a casa na capital paranaense. Afinal, foi onde tudo começou. “Tentei fazer ao máximo a Dhouse do jeito que eu queria que um comedy club fosse”.

E apesar de ter pensado em um ambiente voltado para humoristas, o curitibano reforça que o espaço também pode receber outros tipos de eventos, empresariais, de música e de até de mágica.

A Dhouse tem capacidade para 300 pessoas sentadas ou até 800 de pé. O salão principal tem 600 metros quadrados. Ao assistir uma atração, o público também pode aproveitar a gastronomia com cardápio assinado pelo chef consultor Paulino da Costa. Estão no menu opções como petiscos, sanduíches e hambúrgueres, pizzas e massas.

Fotos: divulgação.

O clube conta também com os drinks autorais criados pelo bartender Rafael Costa. E o bar possui opções clássicas da coquetelaria. Por todas essas possibilidades, Portugal afirma que assistir alguma atração na Dhouse se torna uma experiência.

A comédia em Curitiba

Quando começou na carreira, Diogo relembra que falavam que não daria certo, pois comédia e Curitiba não combinavam. Entretanto, o humorista diz que ele e a cidade conseguiram provar o contrário, possibilitando, inclusive, a criação do Risorama – festival de humor que acontece durante o Festival de Curitiba e se tornou um dos mais tradicionais da América Latina.

Para manter a conexão com a terra natal, Portugal revela que a partir do dia 22 de agosto vai começar a se apresentar na Dhouse todas as terças-feiras.

“Era minha história. Tinha uma noite de terça-feira e foi aí que começou toda a cena da comédia [na cidade]. Sempre quis essa conexão para me aproximar mais de Curitiba, que é onde eu fiz toda a minha história. E aí pensei: ‘nada melhor que seja na minha própria casa'”, comenta.

E o que o novo local de humor da cidade tem a ver com o festival Risorama? Além de surgirem em Curitiba por meio do Diogo, uma das intenções das duas atividades é criar um ambiente em que a pessoa possa assistir ao show e ficar confortável, com opções de comida e bebida, além de estar em uma mesa com conhecidos.

Novos comediantes de Curitiba

Agora que conseguiu realizar o sonho de montar o clube de comédia, um dos objetivos de Diogo é abrir mais espaço para novos comediantes de Curitiba.

“Tem talentos incríveis, mas que ainda estão sem muito espaço para trabalhar. Queremos fomentar a cena desses comediantes que precisam de mais espaço para mostrar o trabalho deles”, afirma.

Para dar mais oportunidade para os novos humoristas, Portugal está montando line-up com nomes de Curitiba e também, do Paraná. Por exemplo, no dia 12 de agosto se apresentam os paranaenses Pedro Lemos e Thiago Souza, com a companhia de Mhel Marrer.

E no dia 18 deste mês também tem artista local na Dhouse: Brow Malaquias e Tales Lima se apresentam na companhia de Ben Ludmer.

Não só abrir o espaço para humoristas locais, o sonho de Diogo vai além: “Quero que Curitiba seja a capital da comédia e tenha o melhor line-up. Vou colocar muita energia para fomentar isso ao máximo”.

É fácil ser humorista hoje?

A Tribuna perguntou se é possível fazer humor com todos os assuntos. Ele acredita que sim e que as polêmicas podem surgir de acordo com a piada. Portugal afirma que cada comediante tem um estilo e a própria dosagem do que falar ou não. “Existe um movimento de querer podar muito a comédia hoje em dia. As pessoas tiram muita coisa de contexto, mas a comédia não pode morrer.”

“Acho que cada um ter um estilo faz a comédia ser legal. Dentro de todos esses estilos, sempre alguém pode ser cancelado no caminho”, completa.

Dhouse Curitiba

A Dhouse fica na Rua José Sikorski, 46, no bairro Santo Inácio, em Curitiba. A programação do mês de agosto e os valores dos ingressos podem ser conferidos no site da agenda do clube de comédia.

