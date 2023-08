Maior feijoada do mundo é do Paraná! Mais de 12 toneladas da iguaria

Localizada no Centro-Sul do Paraná, Prudentópolis promove a 11ª edição da Festa Nacional do Feijão Preto (Fenafep), nos dias 11, 12 e 13 de agosto, com entrada franca – expectativa é receber mais de 60 mil visitantes. A organização do evento promete servir “a maior feijoada do mundo”: o prato é preparado em uma panela de 12 toneladas, utilizando mais de meia tonelada de feijão, mil litros de água e 800 quilos de ingredientes como lombinho, a costelinha defumada e linguiça.

A particularidade está na movimentação dos ingredientes dentro da panela, que é feita com uma pá adaptada a uma escavadeira hidráulica para dar conta do volume.

Criada em 2010, a Fenafep faz parte das comemorações de aniversário do município – 12 de agosto, e tem como objetivo promover e valorizar a agricultura familiar, a cultura e a gastronomia, e impulsionar o turismo local.

