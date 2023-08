Um dos principais cartões-postais da capital paranaense, a Torre Panorâmica de Curitiba vai fechar para obras e não poderá ser visitada entre os dias 7 e 31 de agosto deste ano. De acordo com a prefeitura, o local que teve recorde de visitantes pagantes desde a pandemia, com 19 mil pessoas no mês de julho, vai receber manutenção e melhorias.

As reformas, segundo o Instituto Municipal de Turismo, têm o objetivo de revitalizar a estrutura e proporcionar uma experiência ainda mais agradável para os visitantes. Entre as intervenções planejadas estão a troca de luminárias, pintura dos portões de entrada e do teto da recepção, pintura interna da Torre Panorâmica e revisão elétrica.

Visite antes de fechar!

A Torre Panorâmica tem mirante a 109 metros de altura, que proporciona uma vista panorâmica de 360 graus, permitindo aos visitantes apreciarem Curitiba de diferentes ângulos. O local pode proporcionar fotos de tirar o fôlego para os turistas e moradores de todas as idades, que são convidados a fazer uma visita antes do período de fechamento para reformas.

Serviço

Torre Panorâmica de Curitiba

Endereço: Rua Prof. Lycio Grein de Castro Vellozo, 191 – bairro Mercês.

Horário: das 10h às 18h

Telefone: (41) 3339-7613 (WhatsApp)

