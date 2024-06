GP Motul retorna a Interlagos depois de nove anos

O MOTO1000GP retorna ao Autódromo de Interlagos após nove anos. O GP Motul, válido pela 3ª etapa do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, marca a primeira vez que o evento é realizado na capital paulista desde seu retorno ao calendário nacional, em 2023. As rodadas duplas serão nos dias 29 e 30 de junho, e a sexta-feira (28) está reservada para os treinos livres. A última vez que o evento foi realizado em São Paulo foi em 2015.

Além de ser considerado o templo da velocidade nacional, a pista paulistana também é especial para o MOTO1000GP. Foi no Autódromo de Interlagos que, em junho de 2011, foi realizada a primeira prova do MOTO1000GP, marcando o início de uma temporada de seis etapas. Na corrida de estreia, em 2011, havia 30 competidores inscritos, divididos em três categorias: GP Light, GP1000 e GP BMW SS1000RR. A primeira vez do MOTO1000GP no Autódromo José Carlos Pace após a retomada do campeonato em 2023 terá mais de 120 pilotos.

“Retornar a Interlagos é um enorme prazer para nós, organizadores do MOTO1000GP. É uma praça muito importante, celeiro da motovelocidade e de seus adeptos. Voltar nesta segunda fase do MOTO1000GP para Interlagos é como iniciar tudo de novo. Em 2011, a primeira etapa do campeonato com 30 pilotos ocorreu aqui. Foi um evento bom, apesar de nossa inexperiência na época. Agora, com mais experiência, podemos realizar um evento de alta qualidade, à altura das nossas outras etapas”, contou Gilson Scudeler, organizador do MOTO1000GP.

Treze anos depois, muita coisa mudou no MOTO1000GP. As categorias aumentaram de três para sete: GP300/Motul 300V Cup, GP600, GP1000, Yamaha R15 bLU cRU LA, Yamalube R3 bLU cRU LA Talent, Yamalube R3 bLU cRU LA Cup e Mottu 2H Endurance. Outra grande mudança foi a adesão de pilotos estrangeiros ao campeonato, que a cada ano aumenta. Em 2024, pilotos de 10 países disputam os títulos brasileiros e latino-americanos do MOTO1000GP, homologado pela Confederação Brasileira de Motociclismo e pela Federação Internacional de Motociclismo.

“Vamos proporcionar ao público pilotos de diversos países em emocionantes disputas. Incluímos a Motul 300V Cup e as categorias da R Series (R15 e R3) na formação de novos talentos, além das emocionantes corridas nas categorias GP600 e GP1000, oferecendo momentos de grande entretenimento e competição. Quem estiver em Interlagos poderá vivenciar tudo isso”, concluiu Scudeler.

Credenciais Paddock e Vip podem ser adquiridas no link: https://www.sympla.com.br/evento/3-etapa-moto1000gp-interlagos-gp-motul-temporada-2024/2455626.

O MOTO1000GP, que é o Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, segue todos os protocolos de segurança exigidos pela Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM). O campeonato tem o patrocínio da Yamaha, Motul, Pirelli e LS2, e o apoio da Revista Duas Rodas e Rádio Transamérica FM. As corridas são transmitidas no canal do YouTube do MOTO1000GP e no Canal BandSports. (Fotos: MOTO1000GP/Divulgação).